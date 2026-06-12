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Sube el precio de los combustibles por cuarto mes consecutivo en Ecuador

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Quito, 11 jun (EFE)- Ecuador incrementará desde este viernes el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís, así como del diésel premium, con lo que estos combustibles encadenarán su cuarto aumento mensual consecutivo en lo que va de 2026, según confirmaron a EFE desde la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador.

Las gasolinas Extra y Ecopaís, de bajo octanaje, pasarán a costar 3,31 dólares por galón (3,78 litros), es decir, quince centavos más que el mes anterior, mientras que el diésel premium se venderá a 3,25 dólares por galón, también quince centavos por encima.

Por su parte, la gasolina Súper Premium se ubicará en 5,70 dólares por galón cuando el mes pasado costó 4,81 dólares.

No obstante, y tras los problemas de desabastecimiento registrados el pasado mes de mayo, la empresa estatal Petroecuador aseguró este miércoles que la distribución de combustible se estaba realizando con total normalidad en todo el territorio nacional.

Además, el pasado mes de agosto, el Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, implementó una nueva fórmula para calcular el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís.

Aunque se mantiene el sistema de bandas vigente desde 2024, que no permite la subida de más del 5 % al mes para las gasolinas de bajo octanaje, la medida incluyó otros componentes que reducen el monto de subsidio estatal para estos combustibles. EFE

af/seo

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