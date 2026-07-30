Suben a seis los muertos en bombardeos de Israel contra Gaza este jueves

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Jerusalén, 30 jul (EFE).- El número total de fallecidos en Gaza a raíz de los distintos bombardeos con drones lanzados por Israel a lo largo de este jueves subió a seis, tras la muerte de otras tres personas, informaron los hospitales de la Franja.

Las tres últimas víctimas mortales se encontraban en el norte de la Franja: dos de ellas en la ciudad de Gaza, donde sufrieron ataques con un dron en los alrededores del estadio de Yarmuk; y la tercera en el campo de refugiados de Yablia, aún más al norte.

Según el Hospital Shifa de la capital gazatí, el fallecido en Yabalia es Mohamed Azam. Un dron disparó un misil en un cruce de calles, acabando con su vida e hiriendo en grado moderado a una segunda persona.

También llegaron a este hospital el primer fallecido y diez heridos por el bombardeo contra los alrededores del estadio de Yarmouk. Uno de ellos, una mujer identificada como Ibtihal Subh, sucumbió a sus heridas horas después.

Israel también bombardeó esta mañana un cruce de calles en la vía Al Yalá de la capital, hiriendo a cuatro personas (una de ellas, en estado crítico).

Estos ataques, que obvian el alto el fuego vigente desde octubre de 2025, siguen a los bombardeos durante la noche que mataron a tres personas más, entre ellos un niño de un año y medio de edad y otro de ocho años.

Más de 1.200 gazatíes han muerto en ataques ed Israel desde que entró en vigor la tregua, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

El total de muertos supera los 73.340 desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra Gaza como represalia por los ataques de las milicias gazatíes a su territorio ese mismo día, en los que fueron asesinadas casi 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.EFE

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