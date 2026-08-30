Suben a siete los muertos en el ferry naufragado al norte de Chipre

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(Actualiza número de víctimas, desaparecidos y rescatados, y añade información adicional)

Nicosia, 30 ago (EFE).- Al menos siete personas murieron este domingo al naufragar un barco de pasajeros frente a la costa del norte de Chipre, mientras sigue la búsqueda de 23 desaparecidos, informó el primer ministro turcochipriota, Ünal Üstel.

«De las 267 personas a bordo (259 pasajeros y ocho miembros de la tripulación), 237 fueron rescatadas por nuestros equipos», declaró el jefe del Gobierno de la República Turca del Norte de Chipre (RTNC) a la televisión pública turca TRT.

«Desafortunadamente, siete personas han perdido la vida. Las labores de búsqueda y rescate para localizar a los 23 desaparecidos continúan sin interrupción con todos los medios disponibles», añadió.

Según el mandatario, el buque quedó completamente sumergido en una zona donde la profundidad del mar es de unos 514 metros y se teme que aún hay persones en su interior.

Entre los rescatados hay un número no especificado de heridos que están siendo trasladados a hospitales turcochipriotas.

Mientras las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente, Üstel apuntó al mal tiempo que había en el momento del naufragio, con un temporal de fuertes lluvias, granizo y rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora, algo que calificó de «insólito para un mes de agosto».

«El barco debía zarpar hacia Turquía ayer, pero debido a las condiciones meteorológicas, partió hoy» de Girne (Kirina en griego) rumbo a la ciudad turca de Mersin.

Poco después de su partida, «la primera ola impactó en alta mar y, mientras el capitán intentaba salvar la situación, el barco comenzó a hacer agua con la segunda ola”, explicó Üstel.

Testigos presenciales afirmaron que algunos pasajeros saltaron al mar después de que el barco comenzara a hacer agua.

La embarcación emitió una llamada de socorro (mayday) a las 12:10 hora local (09:10 GMT), informando de que estaba haciendo agua a una distancia de unas tres millas al norte de la costa de Chipre.

Por su parte, el Comando de las Fuerzas de Seguridad de la RTNC declaró en un comunicado que el buque zozobró a 8 kilómetros del puerto de Girne.

El comunicado indicaba que, tras recibir el informe, el Comando de las Fuerzas de Seguridad, el Comando de la Guardia Costera, la Presidencia de la Organización de Defensa Civil y la Dirección General de Policía respondieron al incidente con todos sus recursos, incluidos los navales y aéreos.

También se informó de que buques de las Fuerzas Navales turcas, junto con elementos del Comando de la Guardia Costera, continúan las operaciones de búsqueda y rescate en la región.

Además, se espera la llegada de expertos procedentes de Turquía para ayudar en las tareas de rescate, según señaló el primer ministro.

La isla de Chipre está dividida desde 1974 tras la invasión militar turca. La República de Chipre, de mayoría grecochipriota y miembro de la Unión Europea (UE), controla el sur, mientras que el norte está ocupado por la República Turca del Norte de Chipre, reconocida solo por Ankara. EFE

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