Suben a tres los fallecidos en las explosiones ocurridas en un cuartel militar en Bolivia

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La Paz, 5 sep (EFE).- El número de fallecidos en las dos explosiones ocurridas el viernes en un cuartel militar en Bolivia subió a tres, tras el hallazgo este sábado del cuerpo de un hombre por ahora no identificado en medio de los escombros, informó la Fiscalía General del Estado.

La directora nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ana Katherine Ramírez, dijo que el equipo de esa entidad que está en la zona le informó que en medio de los escombros «se rescató el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, a quien se le practicará la autopsia» correspondiente, según un comunicado de prensa de la Fiscalía.

«Con este hallazgo suman tres personas fallecidas hasta el momento», agregó el Ministerio Público.

El suceso ocurrió el viernes en la tarde, en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 ‘Bolívar’ en Viacha, un municipio situado a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz.

Hubo dos explosiones, la primera que «habría involucrado pólvora negra correspondiente a material pirotécnico», almacenado en el cuartel y en la segunda, que fue de mayor magnitud, se esperan los resultados de pericias e investigaciones para determinar cuál fue el «material involucrado», señaló en la víspera el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

Además de los fallecidos, se reportaron catorce militares desaparecidos, 84 personas heridas y daños materiales en el cuartel y en las viviendas aledañas, cuyos ocupantes fueron evacuados temporalmente.

Este sábado, el ministro Justiniano advirtió que «el riesgo en el área todavía es alto» y que se realiza un trabajo previo especializado antes de permitir el ingreso de maquinaria pesada para remover los escombros.

Informó que también se está evacuando «material bélico» que se encontraba en otro depósito del cuartel que sufrió daños por las explosiones y alertó a los habitantes de Viacha que todavía no es seguro acercarse a la zona.

Además, en el cuartel se encontraron ‘boosters’, que, según explicó un perito de la Policía, son un «explosivo multiplicador», es decir que «al entrar en contacto con otro explosivo que detona, va a multiplicar su carga», lo que explicaría el «tipo de detonación» ocurrido, señaló el experto.

La Fiscalía abrió una investigación por este suceso, por los presuntos delitos de «homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos».

El Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, exigió este sábado una investigación pronta, «transparente e imparcial» sobre las causas de las explosiones y que se brinde «información clara e inmediata a las familias sobre la situación de las personas reportadas como desaparecidas».

En un comunicado difundido este sábado, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia se solidarizó con las familias afectadas y expresó su «predisposición de apoyar» a las autoridades en una «respuesta oportuna a las necesidades» de quienes se encuentran en estos momentos «en situación de mayor vulnerabilidad».

El viernes, el presidente del país, Rodrigo Paz, también se solidarizó con los afectados y aseguró que ha instruido «que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido». EFE

gb/gad