Suiza aspira a celebrar en Ginebra la cumbre global sobre inteligencia artificial de 2027

Ginebra, 28 ene (EFE).- El Consejo Federal (Ejecutivo suizo) confirmó este miércoles en su reunión semanal los planes del país de celebrar en Ginebra la cumbre global sobre inteligencia artificial de 2027.

La sede definitiva se anunciará en febrero en Delhi (India), durante la edición de la cumbre de 2026, indicó un comunicado del Gobierno helvético.

Los departamentos federales de asuntos exteriores, comunicaciones, energía, transportes y medio ambiente han finalizado ya los preparativos necesarios de cara a la organización de una cumbre de tal calado, y también se ha establecido una colaboración estrecha con la India en este sentido, agregó el Consejo Federal.

En años anteriores, se han celebrado cumbres para hacer frente a los retos de seguridad que plantea la inteligencia artificial en París (2025), Seúl (2024) y la localidad británica de Milton Keynes (2023). EFE

