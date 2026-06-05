Suiza rechaza las acusaciones de EEUU sobre trabajo forzoso y se abre a negociar

3 minutos

Ginebra, 5 jun (EFE).- El Gobierno suizo rechazó las acusaciones de Estados Unidos sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso, que han llevado a Washington a amenazar con imponerle junto a otros socios comerciales aranceles del 12,5 %, aunque se mostró abierto a negociar en esta materia.

En un comunicado este viernes tras su reunión semanal, el Ejecutivo de Suiza dijo «rechazar con la mayor firmeza» las acusaciones de la Oficina del Representante Comercial norteamericano en el marco de sus investigaciones iniciadas en marzo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El 2 de junio, Estados Unidos propuso imponer un nuevo arancel del 10 % a importantes socios comerciales como México, Canadá y la Unión Europea, tasa que incluso elevó al 12,5 % en el caso de países como China, Brasil, India o la propia Suiza.

La medida se hizo pública tras concluir en las investigaciones que de 60 socios comerciales examinados sólo una parte habían prohibido importar bienes producidos mediante trabajo forzoso, por lo que propuso gravámenes del 10 % para aquellos que no habían dictado medidas suficientes y del 12,5 % a los que no tenían ninguna.

«En lugar de una prohibición de la importación Suiza sigue un enfoque global que combina regulación estatal, evaluaciones obligatorias de riesgos por parte del sector privado y cooperación internacional», argumentó este viernes el Gobierno helvético.

Ese enfoque «difiere en la forma» con una prohibición abierta, «pero no en su objetivo ni en su eficacia», agregó en la nota oficial, en la que se señaló que esta posición volverá a ser expuesta a las autoridades norteamericanas en posteriores negociaciones.

Berna agregó que la industria estadounidense «no sufre ningún perjuicio debido a la práctica suiza», y recalcó que frente a estos desacuerdos, continúan las negociaciones con Washington en pos de un acuerdo comercial.

«Aspiramos a alcanzar un acuerdo que regule de manera satisfactoria y duradera las relaciones económicas entre ambos países, independientemente de los desarrollos jurídicos y políticos de Estados Unidos», indicó el Gobierno suizo.

Para Suiza, una tasa del 12,5 % supondría un incremento frente al arancel temporal del 10 % impuesto por la Administración de Donald Trump después de que el Supremo invalidara en febrero gran parte del esquema arancelario impuesto por el presidente a los aliados comerciales de Estados Unidos.

Bajo aquel esquema, Estados Unidos impuso inicialmente aranceles del 39 % a Suiza en agosto de 2025, aunque en noviembre redujo esa tasa al 15 % tras arduas negociaciones. EFE

abc/jlp