Superviviente de Auschwitz Tova Friedman reclama a Alemania firmeza frente a antisemitismo

3 minutos

Berlín, 28 ene (EFE).- La superviviente de Auschwitz Tova Friedman, de 87 años, pidió este miércoles a las autoridades alemanas mantener la lucha contra el antisemitismo en una intervención en la Cámara Baja del Parlamento de Alemania, con motivo de los actos conmemorativos del 81.º aniversario de la liberación de ese campo de exterminio nazi.

«Solo puedo hacer un llamamiento: no dejen que el antisemitismo vuelva a crecer», dijo Friedman en la tribuna del edificio del ‘Reichstag’, sede de la Cámara Baja del Parlamento de Alemania, donde se dieron cita, además de los diputados, las máximas autoridades germanas, incluidos el presidente, Frank-Walter Steinmeier, y el canciller, Friedrich Merz.

Friedman generó un largo aplauso al pronunciar esas palabras, con las que esta mujer de origen polaco que sobrevivió a Auschwitz -donde entró acompañada de su madre con apenas cinco años- llamó a Alemania a mantenerse firme contra el odio a los judíos.

«Ustedes son la gente más importante de Alemania ahora mismo, ustedes tienen el poder de ser más duros y de posicionarse claramente, usen el poder para luchar, no queremos que los enemigos sean más fuertes», agregó en alusión a quienes propagan el antisemitismo, que definió como una «ideología deshumanizante» responsable de la muerte de seis millones de judíos.

«Vengo a compartir una verdad que es dolorosa. No tengo hermanos, ni hermanas, ni tíos, no conocí a mis abuelos y tatarabuelos, por lo que pasó aquí en Alemania con los judíos en la Segunda Guerra Mundial en nombre de una ideología deshumanizante: el antisemitismo», afirmó Friedman.

«Esa ideología corrompió la moral, instituciones y, finalmente, a la gente ordinaria para cometer crímenes tremendos», sostuvo.

Friedman, que se encuentra de visita en Alemania por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió en Auschwitz junto a su madre al esconderse con éxito entre cadáveres de las rondas de vigilancia los guardianes del campo de exterminio, quienes, antes de su liberación por el Ejército Rojo, sacaron a los reos para forzarlos a caminar en las conocidas como «marchas de la muerte».

Una superviviente de Auschwitz en ‘TikTok’

Friedman, al terminar su discurso en el ‘Bundestag’, recibió una ovación con los presentes puestos en pie, antes de ser acompañada por Steinmeier, Merz y la presidenta de la Cámara Baja, Julia Klöckner, fuera del parlamento.

Klöckner presentó la intervención de Friedman con unas palabras en las que agradeció a la superviviente de Auschwitz su labor por mantener viva la memoria de las víctimas de los crímenes del nacionalsocialismo.

En particular, la presidenta del ‘Bundestag’ señaló el canal en la red social ‘TikTok’ que mantiene abierto con su nieto, donde comparte sus memorias como superviviente de los crímenes nazis y que siguen más de medio millar de personas.

Klöckner recordó que la Constitución alemana incluye un artículo, el primero, que sirve de «promesa» a aquellas víctimas del ‘Tercer Reich’ y según el cual «la dignidad humana es inviolable». EFE

