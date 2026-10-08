Supervivientes de Epstein apoyan a la denunciante de Cornell en una protesta en Nueva York

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Nueva York, 8 oct (EFE).- Dos supervivientes de abusos del magnate Jeffrey Epstein expresaron este jueves su apoyo a la denunciante de violación en la Universidad de Cornell, en una protesta en Nueva York convocada por la organización feminista Women’s March y reclamaron «un cambio».

Las supervivientes, Jenna Lisa y Marina Lacerda, que eran menores de edad cuando sufrieron los abusos de Epstein, alzaron su voz en el acto de Women’s March, celebrado en la plaza de Foley Square bajo el lema «I am Jane Doe» (Yo soy Jane Doe, el seudónimo genérico en las demandas).

«¿Cuántas veces se deja a las supervivientes cargando con las consecuencias? La vergüenza corresponde a quienes abusaron de nosotras, quienes lo facilitaron, las instituciones que no nos protegieron», clamaron las dos mujeres ante un grupo de unas 300 personas.

Lisa y Lacerda, que hoy son activistas contra la violencia sexual, aseguraron que las víctimas de estos delitos no piden un «tratamiento especial», sino una «rendición de cuentas igualitaria», y lamentaron que «el dinero no debería comprar silencio, ni las conexiones deberían comprar inmunidad».

El grupo de manifestantes, generalmente jóvenes y de mayoría femenina, corearon consignas como «suficiente es suficiente» y levantaron carteles en los que se podía leer ‘Protejan a las supervivientes’, ‘Dejen de proteger violadores’ o ‘No todos los hombres, pero siempre un hombre’.

Una responsable de Women’s March destacó que la organización convocó hoy unas 200 acciones en todo Estados Unidos en solidaridad con la denunciante de Cornell y aseguró que «todo el mundo se ve impactado por la cultura de la violación, aunque tú no seas un superviviente».

En los últimos días ha habido una serie protestas en solidaridad con la exalumna de Cornell, que denunció haber sido drogada y violada en 2024 por siete miembros de una fraternidad, y cuyo caso está siendo investigado de nuevo tras posibles fallos internos y una denuncia civil reciente.

La organización utilizó hoy como consigna general ‘Frenen la violencia sexual: de la Frat House (casa de fraternidad) a la White House (Casa Blanca)’, en alusión a los comentarios misóginos del presidente de EE.UU., Donald Trump, y los que hicieron los estudiantes de fraternidad acusados.

En concreto, compararon el infame comentario «Grab them by the pussy» (Agarrarlas por la vagina) de Trump en 2005, que trascendió en su campaña electoral en 2016, y el mensaje de «Free pussy» (vagina gratis) que enviaron los estudiantes a un chat con unos 60 miembros de la fraternidad.

Entre las reivindicaciones de los activistas, se pidieron cambios a las leyes de los casi 20 estados de EE.UU. que tienen un «vacío legal» respecto a la violencia sexual ocurrida en estado de ebriedad, y que puede llevar a que se equipare la «ebriedad voluntaria» con el consentimiento. EFE

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