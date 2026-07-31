Surcoreana Posco accede a incentivos para un millonario proyecto de litio en Argentina

Compartir

3 minutos

Buenos Aires, 30 jul (EFE).- El millonario plan de la minera surcoreana Posco para ampliar un proyecto de litio en el noroeste de Argentina fue admitido este viernes al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en 2024 en el país suramericano.

Mediante una resolución publicada hoy viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía argentino aprobó la incorporación al RIGI del plan de Posco para desarrollar la segunda etapa del proyecto Sal de Oro, ubicado entre las norteñas provincias de Salta y Catamarca.

Según la resolución publicada este viernes, la iniciativa implica una inversión de 207,9 millones de dólares para producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

Al ser admitido al RIGI, Posco logra acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

Sal de Oro se encuentra dentro del enorme Salar del Hombre Muerto, en la frontera entre las provincias de Catamarca y Salta.

La primera etapa del proyecto demandó una inversión de 800 millones de dólares para la construcción de una planta comercial de fosfato de litio y otra de hidróxido de litio.

«La nueva etapa de Sal de Oro fortalecerá el desarrollo de la cadena del litio, sumando la producción de carbonato de litio al hidróxido de litio que ya producía. Estos son dos compuestos de alto valor agregado que potencian la generación de divisas para el país», destacó este viernes el Ministerio de Economía en un mensaje en redes sociales.

En abril pasado, Poco, cuyas acciones cotizan en las bolsas de Nueva York y Corea, concretó la compra a la canadiense Lithium South de la firma NRG Metals Argentina, dueña del proyecto de litio Hombre Muerto Norte (HMN Li), en fase de exploración.

En el Salar del Hombre Muerto también operan otras empresas productoras de litio, como la anglo-australiana Rio Tinto y la australiana Galan Lithium.

El del litio es ahora mismo uno de los sectores más dinámicos de Argentina, junto con el del cobre y el de los hidrocarburos.

De acuerdo al más reciente informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Argentina es el quinto mayor productor mundial de litio (detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue), el tercero en reservas (detrás de Chile y Australia) y el primero en recursos, junto con Bolivia.

Según datos de la Secretaría de Minería, Argentina tiene 69 proyectos de litio en diversas etapas de avance.

De ese total, apenas siete están ya en producción, incluyendo a Sal de Oro, de Posco.

Debido al potencial de los proyectos en construcción avanzada, Argentina prevé escalar posiciones como productor mundial de litio. EFE

nk/rcf