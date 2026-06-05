Suspenden audiencia preparatoria de juicio por el magnicidio de Villavicencio en Ecuador

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Quito, 5 jun (EFE).- La audiencia preparatoria de juicio en el caso que indaga la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, en 2023, quedó suspendida este viernes por recursos interpuestos por la defensa de dos investigados.

«La audiencia preparatoria de juicio, prevista para hoy, no se instaló. Las defensas de José S. y Luis A. presentaron incidentes, indicando que no llegan las asistencias penales internacionales solicitadas a Estados Unidos, España y Colombia», informó la Fiscalía.

Además de José Serrano, exministro correísta, en el caso son investigados tres líderes de la banda criminal Los Lobos, así como los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y el exasambleísta del correísmo y excabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga.

Villavicencio fue acribillado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin a pocos días de la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, un crimen por el que fueron condenados a prisión cinco personas como autores materiales; mientras que otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el magnicidio.

El pasado miércoles, un expolicía ecuatoriano aseguró que agentes y altos mandos policiales ya sabían que se perpetraría el atentado, según declaraciones recogidas por el diario El Universo tras una diligencia.

«Ha proporcionado información de que servidores policiales de una unidad investigativa de Antinarcóticos ya estaban realizando seguimientos y tenían escuchas de esta estructura criminal que iba a atentar en contra» de Villavicencio, dijo Edwin Romero, abogado de la familia del político, a la salida de la versión.

Según el letrado, el expolicía señaló que existe «un informe en el que constan los nombres de los generales y de los coroneles que tuvieron conocimiento de que se iba a dar este atentado».

Sin embargo, además de Romero, otros abogados de los involucrados en la causa y las hijas de Villavicencio contaron después de la diligencia algunos detalles de lo que supuestamente dijo el oficial, identificado como Rodney Rengel, quien es investigado en otro caso por presunta difusión de información de circulación restringida.

Rengel también habría asegurado que tuvo reuniones con miembros del correísmo en las que «se armaban narrativas» alrededor del caso para instalar la idea de que el proceso había sido un montaje, según Amanda Villavicencio, hija del político.

En esas reuniones habrían estado el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y Aleaga, según aseguró Renato Montero, abogado de Salcedo, condenado en otro caso por corrupción.

Este viernes, la organización Fundamedios denunció que la hijas de Villavicencio recibieron varias amenazas el jueves en «un contexto de reiterados mensajes intimidatorios y hostigamiento contra familiares, abogados e investigadores vinculados al caso», indicó.

Detalló que la amenaza fue enviada a través de una aplicación de mensajería instantánea desde un número desconocido con prefijo colombiano.

El mensajero, que se presentó como supuesta «fuente» de su padre, dentro de una cárcel, afirmaba que existen planes de atentar contra la vida de Tamia y Amanda Villavicencio por las constantes denuncias que han hecho dentro de la búsqueda de justicia a la muerte de su padre.

La amenaza se produjo horas después de que las hijas de Villavicencio difundieran un comunicado en el que expresaron su preocupación por los hallazgos contenidos en el informe final de la Unidad Nacional de Investigación (UNIF) sobre el asesinato de su padre.

En el comunicado, responsabilizan de cualquier atentado, agresión o afectación en su contra, de su abogado, familiares, equipo de investigación o integrantes del equipo investigador de la Fiscalía, a una estructura criminal transnacional que -según sostienen- estaría encabezada por Jordán y Serrano, publicó Fundamedios. EFE

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