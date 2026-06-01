Suspenden brevemente los vuelos en el aeropuerto de Múnich por un presunto dron

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El aeropuerto de Múnich se vio obligado este sábado a suspender los vuelos durante una hora tras el avistamiento de un presunto dron, indicaron a AFP las autoridades aeroportuarias y la policía alemana.

Dos pilotos reportaron un incidente sospechoso con lo que parecían ser unos drones, poco después de las 09H00 (07H00 GMT), de acuerdo con un portavoz de la policía.

«En coordinación con el control de tráfico aéreo alemán, los responsables de seguridad decidieron cerrar las pistas», indicó. La policía desplegó un helicóptero, y el personal de seguridad está «aclarando la situación», añadió.

Los vuelos se reanudaron finalmente a las 10H05 (08H05 GMT), según un portavoz del aeropuerto.

Según explicó, «las intensivas búsquedas por parte de los servicios de emergencia no encontraron ninguna amenaza» para la seguridad del público.

bur-fec/avl/pc