Taiwán afirma que el suministro de gas natural está «garantizado» hasta junio

2 minutos

Taipéi, 25 mar (EFE).- El suministro de gas natural en Taiwán está «completamente garantizado» hasta junio, aseguró este martes el ministro de Asuntos Económicos, Kung Ming-hsin, en medio de la preocupación por una posible escasez energética derivada del actual conflicto en Oriente Medio.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Kung señaló que la programación de junio ya se ha completado en «aproximadamente un 50 %», lo que «garantiza la estabilidad general del suministro».

El Ministerio de Asuntos Económicos ya había aclarado que el suministro de gas natural se mantendría estable hasta finales de mayo y que las fuentes de importación de la isla están diversificadas en catorce países, por lo que no dependen exclusivamente de Oriente Medio.

«Ante el impacto del conflicto, la compañía estatal CPC Corporation ha ampliado la redistribución de suministros procedentes de fuera de Oriente Medio para asegurar un abastecimiento suficiente», indicó la cartera en un comunicado publicado el lunes.

Según cifras de la Administración de Energía, el gas natural licuado (GNL) fue la principal fuente de generación de energía eléctrica de la isla en 2025, representando más del 47 % del total, por encima del carbón (35,4 %), las renovables (13,1 %) y la nuclear (1,1 %).

Las principales fuentes de importación de GNL de Taiwán el año pasado fueron Catar (33,7 %), que la semana pasada fue objeto de varios ataques con misiles iraníes contra instalaciones gasísticas; seguido de Australia (33,5 %), Estados Unidos (9,9 %) y Papúa Nueva Guinea (7,9 %).

Taiwán, sede del mayor fabricante mundial de chips avanzados para inteligencia artificial (TSMC), depende en gran medida de los combustibles importados por vía marítima, lo que la expone especialmente a eventuales interrupciones del suministro. EFE

jacb/rrt