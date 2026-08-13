Takaichi tacha de «absolutamente inaceptable» la visita de Putin a unas islas disputadas

Compartir

3 minutos

Tokio, 13 ago (EFE).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tachó este jueves de «absolutamente inaceptable» la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a la isla de Iturup (Etorofu para Japón), en la primera vez que el mandatario acude al archipiélago de las Kuriles, administrado por Moscú y reclamado por Tokio.

El Ministerio de Exteriores tiene previsto presentar una protesta «formal y enérgica», dijo la primera ministra en declaraciones a los medios desde su oficina, después de manifestar que la visita de Putin «hiere los sentimientos del pueblo japonés y resulta absolutamente inaceptable».

El viaje es «incompatible» con la postura de Japón respecto a los calificados en el archipiélago como Territorios del Norte (las cuatro islas de Kunashiri, Etorofu, Shikotan y Habomai, en las Kuriles), que según Takaichi «son parte inherente del territorio japonés, tanto histórica como jurídicamente, según el Derecho Internacional».

Asimismo, aseguró que esta visita «agrava todavía más el sentimiento antirruso en el país y dificulta la restauración de las relaciones a medio y largo plazo», a pesar de estos lazos bilaterales ya atravesaban «una situación difícil» desde la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.

«Esperamos que la parte rusa se tome muy en serio la gravedad de este asunto», manifestó la jefa del Ejecutivo japonés durante su intervención, en la que no quiso adelantar las «futuras medidas» que estudia su Gobierno en respuesta.

En cuanto a las visitas de ciudadanos japoneses a las tumbas de sus antepasados en este archipiélago, Takaichi dijo que, como se trata de «una cuestión humanitaria», han mantenido «abiertos los canales de diálogo» y han actuado en consecuencia, aunque afirmó que se encuentran «en una situación sumamente difícil y lamentable».

En disputa desde hace siete décadas

La oficina de prensa del Kremlin emitió a primera hora un comunicado en el que informaba de que Putin había acudido a la isla para visitar un complejo de procesamiento de pescado, un hospital y una escuela secundaria. Para concluir, mantuvo una reunión con el gobernador de la región de Sajalín, Valeri Limarenko.

Su paso por Iturup llegó después de supervisar unas maniobras militares de la Flota del Pacífico, donde subrayó que la «realidad» de las islas Kuriles «está recogida en documentos internacionales», a pesar de las reivindicaciones territoriales de Japón, recoge la agencia de noticias rusa TASS.

Aunque fueron descubiertas por navegantes rusos, las Kuriles pasaron a ser parte de Japón en 1875 en virtud del Tratado de San Petersburgo. Situados al norte de la isla japonesa de Hokkaido, los territorios se incorporaron a la antigua Unión Soviética (URSS) tras la Segunda Guerra Mundial, por el Tratado de San Francisco.

En 1956, la URSS y Japón suscribieron una declaración por la que reanudaron relaciones diplomáticas y establecieron las normas para la potencial firma de un tratado de paz, que incluía la devolución a Japón de dos de las cuatro islas.

Aunque ambos países renunciaron a este acuerdo, Tokio sigue reclamando las cuatro islas, una disputa que a día de hoy supone uno de los mayores puntos de fricción entre los dos países, y la causa principal de que todavía no hayan firmado un acuerdo de paz tras la Segunda Guerra Mundial. EFE

pagb/daa/llb