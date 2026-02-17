Tarique Rahman asume como primer ministro de Bangladesh tras su victoria electoral

1 minuto

Daca 17 feb (EFE).- El jefe del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), Tarique Rahman, juró este martes el cargo de primer ministro para convertirse en el primer hombre electo para liderar el Gobierno de esta nación asiática y la transición democrática, tras años de agitación política y exilio.

El presidente de la República, Muhammed Sahabuddin, administró el juramento oficial a las 16.15 horas (10:41 hora GMT) en una ceremonia multitudinaria celebrada en la Plaza Sur del Parlamento en Daca.

La investidura pone fin al mandato de la administración interina dirigida por el Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, que asumió el poder tras la caída de la exmandataria Sheikh Hasina en agosto de 2024. EFE

ms-igr/rml

(foto) (vídeo)