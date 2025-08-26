The Swiss voice in the world since 1935

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian que van a casarse

Los Ángeles (EE.UU.), 26 ago (EFE).- La estrella estadounidense Taylor Swift anunció este martes su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

«Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar», escribió Swift en Instagram adjuntando unas fotos posando de la pareja mostrando su anillo.

Las imágenes muestran al jugador de fútbol americano arrodillado frente a Swift en un jardín, además de un primer plano del anillo de compromiso.

Swift y Kelce llevan juntos desde 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y se quedase «hipnotizado» y «cautivado» por la cantante, según contaron el pasado 13 de agosto en el pódcast ‘New Heights’ que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason.

Aunque Kelce quería conocerla ese mismo día para entregarle un brazalete de la amistad con su número, no pudo porque Swift no recibía visitas antes ni después de sus conciertos. Poco después, establecieron contacto.

La cantante también reveló más detalles sobre su primer encuentro, confesando que hizo una pregunta ‘insensata’ porque no sabía nada sobre las reglas del fútbol americano.

Su compromiso llega poco después del anuncio de su próximo álbum de estudio, ‘The Life of a Showgirl’, que se publicará el 3 de octubre y que está inspirado en su vida entre bambalinas durante su gira mundial ‘The Eras Tour’. EFE

