Temas del día de EFE Internacional del 21 de febrero de 2025 (07.30 horas)

17 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén.- La incertidumbre en torno al futuro de la tregua en Gaza aumenta después de que el Ejército israelí divulgara esta madrugada que uno de los cuatro cuerpos entregados el jueves por Hamás no corresponde a la identidad proporcionada por el grupo islamista, en concreto a los de Shiri Bibas, la madre de los dos niños cuyos cadáveres sí fueron identificados.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviará información sobre la investigación de las explosiones en tres autobuses vacíos que explotaron anoche en aparcamientos cerca de Tel Aviv, sin provocar heridos.

(Texto)

– Arabia Saudí acoge en Riad una cumbre de las seis potencias árabes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) junto con Egipto y Jordania para abordar la situación y la reconstrucción de la Franja de Gaza, con el objetivo de contrarrestar el plan del presidente estadounidense Donald Trump de expulsar a los palestinos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ALEMANIA ELECCIONES

Berlín – Millones de electores alemanes aún no han decidido a qué partido apoyar en las elecciones generales del domingo, según unas encuestas que dan una victoria clara a la Unión Cristianodemócrata (CDU), a la que atribuyen en torno a un 30 %, por delante de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), con un 20 %, y los partidos del Gobierno saliente: el SPD del canciller Olaf Scholz y Los Verdes. Por Salvador Martínez Mas

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Scholz, tercero en las encuestas de intención de voto, celebra en la ciudad de Dortmund el penúltimo acto de campaña de cara a las elecciones generales del próximo domingo.

(Texto)

– El candidato a canciller por parte de Los Verdes, el vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck, cierra la campaña electoral con un acto en la ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania.

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania sigue trabajando, pese a los ataques del presidente de EEUU, Donald Trump, para incluir garantías de seguridad en el acuerdo que le propone EEUU para beneficiarse de la mitad de sus recursos naturales.

(Texto)

(Se enviarán además nuevos textos de la serie previa sobre el tercer aniversario de la invasión rusa dsfe Ucrania, una desde Dnipro que habla de las ONG que atienden a los nuevos desplazados y otra sobre los refugiados ucranianos que viven en Europa)

PAPA SALUD

Ciudad del Vaticano – El papa Francisco cumple un semana ingresado en el hospital Gemelli de Roma por una neumonía bilateral de la que en los últimos días ha experimentado una «leve mejoría», según el Vaticano, aunque por el momento deberá seguir guardando reposo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

G20 EXTERIORES

Johannesburgo – Los ministros de Exteriores del G20 clausuran su primera reunión bajo la presidencia sudafricana en la que han evaluado, entre otros temas, los actuales retos geopolíticos en el mundo, ante la gran incertidumbre creada por las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MILEI EEUU

Washington – El presidente de Argentina, Javier Milei, ofrecerá un discurso sobre el modelo económico argentino y se reunirá con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el marco de su viaje a Estados Unidos, donde el sábado participará en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), el principal foro ultraderechista del mundo.

(Texto)

– En un encuentro no previsto en el foro ultraderechista, Milei le regaló al magnate Elon Musk una motosierra, en alusión a los le regaló una motosierra haciendo alusión a los recortes que este está emprendiendo en EE.UU)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PORTUGAL GOBIERNO

Lisboa.- El Parlamento de Portugal debate una moción de censura presentada por el partido de ultraderecha Chega contra el Gobierno al considerar que el primer ministro Luís Montenegro no ha dado explicaciones suficientes sobre una empresa inmobiliaria, que, según los medios, está a nombre de su mujer e hijos. (Texto) (Foto)

RD CONGO CONFLICTO

Kinsasa/Madrid – El conflicto de la República Democrática del Congo (RDC), donde miles de personas han muerto en los enfrentamientos entre el Ejército congoleño y el movimiento rebelde M23, ha llegado a la Premier League, la NBA estadounidense y a la Fórmula 1, entre otros, por las acusaciones de la RDC a Ruanda, patrocinador este último de equipos de alto nivel, de dar apoyo a los insurgentes. Por Prince Yassa y Gaspar Ruiz-Canela

(Texto)

TAILANDIA ESTAFAS

Bangkok – Las repatriaciones de miles de extranjeros captados para trabajar en centros de estafa birmanos que Tailandia, Birmania (Myanmar) y China llevan a cabo, con 300 ciudadanos chinos deportados este viernes, evidencian la proliferación de estas «cárceles» modernas en el Sudeste Asiático.

(foto)(vídeo)

CINE BERLINALE

Berlín – El guionista Alex Russell, conocido por su trabajo en series como ‘The Bear’, debuta en la dirección con ‘Lurker’, sobre un fan obsesionado con una estrella del pop, un filme que se presenta este viernes en la sección Berlinale Especial del Festival de cine de Berlín.

(Texto) (Foto)(Vídeo)

JAPÓN ARROZ

Tokio – Japón atraviesa una ‘crisis del arroz’, un alimento básico de la dieta local, que se ha encarecido un 90 % en el último año en el contexto de inflación generalizada y de especulación entre mayoristas a raíz de un episodio de compras de pánico tras una alerta sin precedentes de ‘megaterremoto’ en el archipiélago.

(Texto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA SALUD.- El papa Francisco cumple un semana ingresado en el hospital Gemelli de Roma por una neumonía bilateral de la que en los últimos días ha experimentado una «leve mejoría», según el Vaticano, aunque por el momento deberá seguir guardando reposo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:45h.- Bruselas.- UE REGIONES.- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, atenderá a los medios tras asistir a la reunión constitutiva de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones, donde tomará posesión como vicepresidente. (Texto) (Vídeo)

11:30h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- El guionista Alex Russell presenta ‘Lurker’ en el Festival de cine de Berlín. (Texto) (Foto)

14:00h.- Londres.- R.UNIDO POKEMON.- Londres acoge el Campeonato de Europa de Pokemon, en el que los fanáticos de esta serie se reúnen para competir en diferentes categorías en busca de una plaza que les lleve al Campeonato del Mundo que se celebrará en Hawaii (EE.UU.) (Foto)(Vídeo)

16:00h.- Bratislava.- PRENSA ANIVERSARIO.- Concentraciones ciudadanas convocadas en numerosas ciudades eslovacas y unas veinte localidades extranjeras para conmemorar el séptimo aniversario del asesinato del periodista de investigación Jan Kuciak, que indagaba sobre una trama de corrupción que afectaba al Gobierno.

17:00h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El canciller alemán, Olaf Scholz, candidato a repetir en el cargo por el Partido Socialdemócrata (SPD), tercero en las encuestas de intención de voto, celebra en la ciudad de Dortmund el penúltimo acto de campaña de cara a las elecciones generales del próximo domingo.

17:00h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El candidato a canciller por parte de Los Verdes, el vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck, cierra la campaña electoral con un acto en la ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania cuando su partido va cuarto en las encuestas de intención de voto y los ecologistas quieren desempeñar un papel en la formación de Gobierno después de las elecciones generales del domingo.

América

08:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Se transmite el programa semanal de radio del titular del Ministerio de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ‘Sin truco ni maña’. (Texto)

11:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CANAL.- El buque de carga de vehículos Höegh Aurora, conocido como el «más grande y ecológico del mundo» en su categoría, atraviesa este viernes el Canal de Panamá, una vía que continúa en la mira internacional después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con «recuperarla» por estar sometida a la supuesta influencia china. (texto) (foto) (vídeo) (directo) (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

15:00h.- Guatemala.- GUATEMALA MEDIO AMBIENTE.- Clasificadores de basura y conductores de camiones del relleno sanitario más grande de Guatemala explican a EFE que se oponen a un reglamento que obliga a los ciudadanos a separar los residuos en sus hogares, porque argumentan que esto les perjudica económicamente y además el sistema de recolección carece de condiciones para manejar los residuos separados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Nueva York.- ONU UE.- Rueda de prensa del embajador de la UE ante la ONU, Stavros Lambrinidis. EU Delegation to the UN, 666 Third Ave, 31st Fl. (Texto)

17:00h.- Washington.- ARGENTINA MILEI.- En su segunda jornada en Washington, el presidente argentino, Javier Milei, da un discurso en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado «El modelo económico argentino». (Texto) (Foto)

19:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- Fanáticos realizan un homenaje en Ciudad de México a la fallecida Paquita la del Barrio (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Guayaquil.- ECUADOR CHINA.- Ecuador inaugura una nueva ruta comercial con China a través del puerto peruano de Chancay. Contecon, Av. De la Marina (Texto)

Washington.- MILEI EEUU.- El presidente de Argentina, Javier Milei, ofrecerá un discurso sobre el modelo económico argentino y se reunirá con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el marco de su viaje a Estados Unidos, donde el sábado participara en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), el principal foro ultraconservador del mundo. (Texto)

Montevideo – URUGUAY COMERCIO – El viceministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, explica a EFE que formar parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) sería «una oportunidad comercial enorme» para Uruguay por las mejoras en la complementariedad, avances en innovación y cooperación, y la posibilidad de negociar bilateralmente con otros doce países. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- BRASIL CARNAVAL.- Entre las múltiples historias que contarán las escuelas de samba en los majestuosos desfiles del Carnaval de Río de Janeiro, la de Grande Río sobresale este año por la exaltación que hará de la Amazonía brasileña a través de un viaje místico por las aguas del bioma. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- ANDREA BOCELLI.- El cantante italiano Andrea Bocelli da un concierto en Bogotá con el que celebrará más de tres décadas de carrera musical. Estadio El Campín (Texto) (Foto)

Santiago.- CHILE VENEZUELA.- Se cumple un año del asesinato del exteniente venezolano asilado en Chile, Ronald Ojeda, un crimen por el que ya han sido detenidos varios miembros de la organización trasnacional Tren de Aragua y en el que la Fiscalía chilena tiene sospechas firmes del chavismo. (Texto)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- La bolsa de Wall Street termina una semana más corta de lo normal por el festivo del Día del Presidente y marcada por la incertidumbre arancelaria, el repunte de la inflación en Estados Unidos y la publicación de las actas de la Reserva Federal (Fed), decidida a no bajar por el momento los tipos de interés. (Texto)

Ventanas (Chile).- CHILE MEDIOAMBIENTE.- Hastiado de ser conocido mundialmente como el «Chernóbil chileno», el pueblo de Ventanas busca superar el estigma de la contaminación promocionándose como un destino deportivo y «recuperar algo de la calidad de vida» que le arrebataron las contaminantes fábricas instaladas en su playa. Por María M.Mur (foto)(video) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ PIB.- El Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI) divulga el dato del crecimiento del PIB en el último trimestre de 2024. (Texto)

San Juan.- CARIBE CUMBRE.- Los jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) se reúnen en Barbados para tratar la seguridad alimentaria, el cambio climático y los desafíos actuales en Haití, entre otros temas. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) realiza un congreso para determinar la elección de su candidato presidencial para las elecciones de agosto, tras que el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) perdiera el histórico liderazgo de la agrupación política y de su distanciamiento con el Gobierno de Luis Arce. (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU PRENSA.- Una exposición en la Biblioteca Pública de Nueva York celebra los cien años de la revista The New Yorker, un referente en el periodismo cultural y de investigación. NYPL, sede central en Bryant Park (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU ULTRADERECHA.- Nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), el principal foro conservador del mundo.

Nueva York – SALMAN RUSHDIE – Inician los argumentos finales en el juicio de Hadi Matar, acusado de intentar asesinar al escritor Salman Rushdie en agosto de 2022. (Texto)

Ciudad de México – MÉXICO MÚSICA – Familiares y fanáticos de la cantante mexicana Paquita la del Barrio, fallecida el pasado lunes, realizan un homenaje público en la ‘Casa Paquita’ de la capital mexicana a este ícono del género regional y las canciones de despecho. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires – ARGENTINA CRIPTOMONEDAS – La integrante y portavoz del colectivo argentino ‘Ni Una Menos’, Lucía Cavallero, vinculó el escándalo por la fallida criptomoneda $LIBRA, que promocionó el presidente Javier Milei, con un “tipo de masculinidad asociada al riesgo” promovida por la extrema derecha. (Texto) (Foto) (Video)

Oriente Medio

06:30h.- Beirut.- UE LÍBANO.- La comisaria europea para el Mediterráneo, la croata Dubravka Suica, comparece este viernes ante la prensa desde el Palacio Presidencial en Baabda, en el Líbano, para explicar los avances en las consultas con responsables libaneses ante el futuro nuevo pacto para el Mediterráneo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Riad.- ISRAEL PALESTINA.- Cumbre de líderes en Riad sobre la situación y la reconstrucción de Gaza de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Egipto y Jordania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Abu Dabi.- EMIRATOS DEFENSA.- Emiratos Árabes Unidos celebra una nueva edición de la Exhibición Internacional de Defensa (IDEX), con la participación de más de 1.560 empresas de 65 países.

Beirut.- ISRAEL PALESTINA.- Una representación de parlamentarios europeos del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) encabezada por Iratxe García, presidenta del grupo, visita el Líbano para reunirse con representantes del país y de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en el marco de una gira por Oriente Medio.

Sharjah.- EMIRATOS TURISMO.- El Sharjah Light Festival es un evento anual que transforma la ciudad de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), en un deslumbrante espectáculo de luces, colores y música, que atrae a miles de turistas de todo el mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Teherán.- IRÁN ECONOMÍA.- La subida de precios y la mala situación económica alimentan el descontento entre la población iraní en un momento de tensiones en la República Islámica de Irán, mientras la sombra de Donald Trump sobrevuela la política del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Amán.- JORDANIA DIGITAL – Garantizar electricidad durante las 24 horas del día ha sido el logro que una pequeña empresa jordana ha conseguido en un campo de refugiados en Jordania y que ha mejorado la vida de más de 10.000 personas, lo que le ha llevado a ganar un premio de la Organización de Cooperación Digital (OCD). (Texto) (Vídeo)

África

08:00h.- Nairobi.- KENIA UE.- La Misión de Seguimiento Elecciones de la Unión Europea (UE) informa de una visita a Kenia en la que ha evaluado el estado de los preparativos y la implementación de las recomendaciones de la UE para los próximos comicios. (Texto)

Benguerir (Marruecos).- FÚTBOL MARRUECOS.- Entrevista con el Tarik Oualalou, arquitecto principal del Gran Estadio Hassan II de Casablanca, que será el mayor recinto futbolístico en el mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Johannesburgo.- G20 EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores del G20 clausuran su primera reunión bajo la presidencia sudafricana para evaluar, entre otros temas, los actuales retos geopolíticos en el mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Manila.- FILIPINAS VIH.- El principal centro de Love Yourself (Quiérete) en Manila recuerda más a la entrada de un acogedor hotel que al gran centro de atención médica de esta organización dedicada a la lucha contra el VIH en Filipinas, donde los casos han crecido un 351 % en la última década y la interrupción de la ayuda humanitaria de Estados Unidos hace temer graves consecuencias. (Crónica) (Foto) (Vídeo)

Bangkok.- TAILANDIA ESTAFAS.- Las recientes repatriaciones de miles de extranjeros que fueron captados con falsas promesas para acabar trabajando forzosamente en centros de estafa en Birmania (Myanmar) ha puesto de manifiesto la proliferación de estas «cárceles» modernas en el Sudeste Asiático.(Foto) (Vídeo)

Colombo.- SRI LANKA ATENTADOS.- El Centro para la Sociedad y la Religión de Sri Lanka (CSR) presenta un informe sobre el impacto de los atentados de Pascua en las víctimas y en el estatus de la justicia en este país insular que sufrió en 2019 una serie de ataques con explosivos en tres lugares de culto cristianos y en cinco hoteles de lujo que dejó más de 250 muertos, inlcuidos dos españoles.

JAPÓN INFLACIÓN.- Tokio.- El Gobierno de Japón publica los datos de su índice de precios de consumo correspondientes al pasado enero. (Foto)(Vídeo)(Inforgrafía)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245