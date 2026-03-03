Temas del día de EFE Internacional del 3 de marzo de 2026 (19.00 horas)

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Jerusalén – Israel sigue bombardeando Irán y este martes por la tarde ha alcanzado el edificio de Teherán donde se debe elegir al próximo líder supremo y varios aeropuertos. Además, ninguno de los países quiere dar su mano a torcer y sentarse a negociar y alardean de su capacidad de continuar la guerra.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos por los ataques de Israel y Estados Unidos, que empezaron el pasado el pasado 28 de febrero.

(Texto)

– Israel ha aumentado su presencia militar en áreas fronterizas dentro del sur del Líbano, de las que se retira el ejército libanés. Las fuerzas armadas israelíes han ordenado la evacuación de 83 pueblos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– En la ciudad de Haifa, la más grande del norte de Israel, los vecinos miran más al cielo que en el resto del país, por la doble amenaza que afrontan desde hace unos días: los ataques por parte de Irán y también los de sus vecinos, la milicia libanesa Hizbulá.

(Texto)

– Reino Unido y Francia envían buques a Chipre después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada con drones. Reino Unido desplegará un destructor y helicópteros antidrones, mientras que Francia mandará una fragata y sistemas antimisiles.

(Texto)

– Continúa la incertidumbre sobre el Estrecho de Ormuz. Se están enviando informaciones sobre las consecuencias económicas del conflicto, tanto en los mercados de valores y de la energía. El petroleo subre más de un 5 por ciento y el gas se dispara otro 45 por ciento.

(Texto)

– En Ginebra, el embajador de Irán ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, aseguró que «no ha habido ningún acercamiento al presidente de Estados Unidos ni contacto alguno»

(Texto) (Audio) (Vídeo)

– Centenares de personas despidieron hoy a 165 niñas, maestros y padres que murieron el sábado en un ataque a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente francés, Emmanuel Macron, pronunciará un discurso televisado a la nación a las 20.00 horas de este martes (19.00 GMT) ante el agravamiento de la crisis en Oriente Medio, informó el Elíseo.

(Texto)

– A las 18.58 se ha enviado el último resumen: Bombardeos en aeropuertos iraníes y sin rastro de la bomba nuclear: lo último de la guerra

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ESPAÑA

Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este martes con cortar todo el comercio con España y sugirió incluso la imposición de un «embargo» por la postura del Gobierno español respecto a la guerra en Irán y su negativa a permitir el uso de las bases conjuntas España-EE.UU.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – La significativa ralentización del avance ruso y el éxito inicial de los contraataques ucranianos en algunas zonas del frente ofrecen motivos para un optimismo cauteloso en Kiev, tras años de lento retroceso, mientras el nuevo ministro de Defensa anuncia las primeras reformas destinadas a reforzar la defensa. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto enviado a las 16:34 horas) (Foto) (Audio)

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/Islamabad – Pakistán y el régimen talibán ofrecieron este martes balances de víctimas incompatibles tras días de combates fronterizos, con una disparidad de cifras que oscila entre los casi 500 combatientes muertos, según Pakistán, y los más de 100 civiles que Kabul reporta.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracas – Dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación relámpago de EE.UU., Venezuela ha dado pasos hacia la apertura como las leyes de amnistía y de hidrocarburos, aunque el proceso hacia una reconciliación total continúa incierto.

(Texto)

Una ONG convoca a familiares de presos políticos y activistas de Venezuela a una concentración en las afueras del Palacio de Justicia de Caracas para exigir una «amnistía inmediata» para todas las personas aún detenidas por estos motivos y para los excarcelados con medidas cautelares.

(Texto) (Foto) (Video)

ECLIPSE LUNAR

Washington/Tokio – La Luna llena de marzo coincide en esta ocasión con un eclipse total que será visible al anochecer en el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primeras horas de la mañana en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur. (Habrá seguimiento desde Washington y desde Tokio (además de Taiwan y Bali en foto).

(Texto) (Foto)

MÉXICO MUJERES

Ciudad de México – Tras más de una década liderando la lucha contra la violencia digital e inspirar una ley nacional que lleva su nombre, la activista mexicana Olimpia Coral Melo admite en una entrevista con EFE que “encabezar” esta causa la llevó a “renunciar a su propia libertad”.

(Texto enviado a las 18:07 horas) (Foto) (Audio) (Vídeo)

MODA PARÍS

París – Las firmas Dior, Saint-Laurent y Marie Adam-Leenaerdt muestran sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

(Texto)

ÓSCAR

Los Ángeles (EE.UU.) – Detrás de mundos como los de la nominada al Óscar ‘Zootopia 2’ o el del fenómeno cultural de ‘Encanto’, la productora Yvett Merino se ha consolidado como la arquitecta de historias donde la comunidad latina halla un espejo en el que reflejarse. Por Mikaela Viqueira

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

20:00h.- El presidente francés, Emmanuel Macron, pronunciará un discurso televisado a la nación a las 20.00 horas de este martes (19.00 GMT) ante el agravamiento de la crisis en Oriente Medio.

Burdeos (Francia).- El Cartoon Movie de Burdeos (suroeste), la mayor plataforma de coproducción de cine de animación en Europa, inicia este martes su vigésima octava edición, en la que los largometrajes españoles ocupan una posición destacada entre el medio centenar de filmes finalmente seleccionados.

Londres.- R.UNIDO MÚSICA – La gira mundial del violinista Ara Malikian hace parada en Londres. Su espectáculo único reúne obras maestras clásicas, composiciones originales y melodías de todo el mundo.(Foto)(Vídeo)

América

19:30h.- Sao Paulo.- BRASIL SALUD.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, visita las instalaciones de Bionovis, una empresa brasileña dedicada a producir medicamentos de alta complejidad, en el interior del estado de São Paulo.

