Temas del día de EFE Internacional del lunes, 8 de junio de 2026 (09:00 horas)

14 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Jerusalén- La situación se agrava entre Irán e Israel, que cruzaron ataques este lunes, después de que el país hebreo avisara de que había atacado «objetivos militares» del país persa en respuesta a la ofensiva de Teherán del domingo e ignorando al presidente de EE. UU., Donald Trump, que quería evitar que un contraataque entorpeciera los acuerdos de paz.

– Israel dice haber atacado una planta petroquímica en el suroeste de Irán e identifica el lanzamiento de un misil desde Yemen hacia su territorio. Irán confirma «daños parciales» en ese ataque.

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– Irán advirtió que los ataques israelíes en el Líbano convierten a las bases estadounidenses e israelíes en “objetivos legítimos”, mientras Pakistán trata de acercar posturas entre Teherán y Washington.

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– La seguridad de los suministros de fertilizantes centra este lunes una reunión de los ministros de Agricultura del G7, que se celebra bajo la presidencia de Francia del grupo, en un contexto marcado por el cierre del estrecho de Ormuz y las persistentes tensiones que eso produce en los mercados agrícolas.

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PERÚ ELECCIONES

Lima – La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú se mantiene este domingo en un virtual empate técnico entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, aunque el escrutinio oficial da una ligera ventaja a la candidata conservadora y las proyecciones favorecen -por estrecho margen- al líder de Juntos por el Perú.

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UE DEFENSA

Nicosia – Los ministros de Defensa de la Unión Europea abordan -en una reunión informal- el apoyo a Ucrania, la libertad de navegación, los riesgos de la flota fantasma rusa y la próxima estrategia de seguridad comunitaria.

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COREA DEL NORTE CHINA

Seúl.- El presidente de China, Xi Jinping, llegó este lunes a Corea del Norte para una visita de dos días por invitación del líder de la hermética nación, Kim Jong-un, la primera vez que viaja al país desde 2019 y lo que se considera un intento de Pekín de reafirmar su influencia sobre Pionyang, que sigue defendiendo su derecho a la nuclearización.

El presidente surcoreano insta a mantener la desnuclearización en la península ante la omisión de Xi al respecto.

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FILIPINAS TERREMOTO

Bangkok/Tokio – Bangkok – Al menos catorce personas han fallecido y al menos cuatro han resultado heridas tras el sismo de magnitud 7,8 y las fuertes réplicas registradas este lunes en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, que desató una alerta de tsunami en varios países de la región y causó daños en edificaciones de localidades próximas al epicentro, según medios y autoridades filipinas.

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CUBA EEUU

La Habana – Los derechos humanos, y en especial los de los presos políticos, debe tener un papel central en las conversaciones entre EE.UU. y Cuba, una nación donde se violan sistemáticamente libertades básicas, coinciden en señalar a EFE las principales ONG que estudian el país.

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ADEMÁS

ARMENIA ELECCIONES | Ereván – El partido Contrato Civil del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, revalidó su mayoría en las elecciones parlamentarias celebradas el domingo, según los resultados oficiales preliminares publicados hoy por la Comisión Electoral Central del país caucásico. (Texto)(Foto)(Vídeo)

– Se envió también un perfil de Pashinián

AVIACIÓN IATA |Río de Janeiro.- Los miembros de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que reúne a 470 aerolíneas de todo el mundo, discuten sobre el impacto en el sector de la inteligencia artificial (IA), los combustibles renovables y la guerra comercial, en el segundo y último día de su reunión anual en Río de Janeiro.(Texto) (Foto)

CAMBIO CLIMÁTICO |Bonn – Comienza la Conferencia de Bonn sobre Cambio Climático 2026 (sesiones SB64), evento técnico intermedio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que reunirá -hasta el próximo día 18- a cientos de delegados para intentar avanzar en las negociaciones climáticas antes de la COP31 en Turquía en noviembre próximo. (Texto)

APPLE NOVEDADES |Nueva York – Apple abre su gran escaparate para desarrolladores con una WWDC26 en la que la compañía de la manzana mordida buscará demostrar avances en IA y escenificar la transición hacia la era de John Ternus, sucesor del actual consejero delegado, Tim Cook. (Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Nicosia.- GRECIA TURQUÍA.- La enviada del Secretario General de la ONU para Chipre, María Ángela Holguín, se reúne por separado con los líderes de la comunidades greco y turcochipriota, Nikos Jristodulidis y Tufan Erhuman, en el marco de los esfuerzos para reavivar el estancado dialogo de paz.

Roma.- ITALIA ARTE.- Los Museos Capitolinos de Roma presentan la exposición «Diego Rivera y la construcción del arte moderno en México en el siglo XX», una gran retrospectiva del pintor y muralista mexicano, acompañada por obras de grandes maestros de la vanguardia de ese país como Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y María Izquierdo. (Texto) (Foto) (Video)

Viena.- OIEA REUNIÓN.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia atómica de la ONU, celebra su Junta de Gobernadores (hasta el 12 de junio), centrada en la situación en Irán, Ucrania y el Golfo Pérsico. (Texto) (Foto) (Video)

Berlín.- ALEMANIA INDUSTRIA.- Destatis publica los datos de abril de la cartera de pedidos y el volumen de negocio de la industria alemana.

Ginebra.- G7 CUMBRE.- Numerosas tiendas y locales comerciales de Ginebra, en particular marcas internacional y de lujo, se atrincheran ante el temor de sufrir daños durante las protesta contra la cumbre del G7, convocada para el domingo 14. (Texto) (Foto) (Video)

04:30 GMT.- París.- FRANCIA JUSTICIA.- El ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, reúne a los fiscales generales tras la muerte de una niña de once años que ha provocado una profunda conmoción en Francia y reabierto el debate sobre posibles disfunciones en la cadena judicial en la gestión de denuncias por violencia sexual contra menores. (Texto)

05:00 GMT.- Luxemburgo.- UE TRANSPORTE.- Reunión de ministros de transporte de la UE que abordará los esfuerzos de descarbonización en el sector y la estrategia europea para reforzar las infraestructuras marítimas, entre otros temas. (Texto)

06:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO IA.- Conferencia internacional sobre la inteligencia artificial con el título : «Reunimos a los líderes que logran con la IA un impacto de negocio» Tobacco Dock.

06:00 GMT.- Nicosia.- UE DEFENSA.- Los ministros de Defensa de la Unión Europea abordan en una reunión informal el apoyo a Ucrania, la libertad de navegación y los riesgos de la flota fantasma rusa, y la próxima estrategia de seguridad comunitaria. (Texto) (Video)

08:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- Pase de prensa para la exposición sobre la obra del recién fallecido Julio Le Parc, un referente del arte óptico y kinético. Lleva por nombre ‘Light. Colour. Action’. (Texto) (Foto) (Video)

08:20 GMT.- París.- FRANCIA MOTOR.- El presidente francés, Emmanuel Macron, interviene en la planta de neumáticos Goodyear de Amiens, que ha procedido a una extensión de capacidades desde 2021, tras haber cerrado en 2014 una de las dos factoría que la empresa tenía en la ciudad.

09:45 GMT.- Tallin.- ESTONIA LETONIA.- El primer ministro estonio, Kristen Michal, recibe a su homólogo letón, Andris Kulbergs, en su primera visita al extranjero tras asumir el cargo.

11:00 GMT.- Roma.- ITALIA ELECCIONES.- La coalición de derechas de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el bloque opositor de centroizquierda miden sus fuerzas con el escrutinio del segundo turno de las elecciones municipales, una cita en la que se juegan los ayuntamientos de 42 ciudades, 6 capitales de provincia y de la isla de Cerdeña. (Texto)

12:20 GMT.- Berlín.- ALEMANIA AUSTRALIA.- Los ministros alemanes de Exteriores y Defensa, Johann Wadephul y Boris Pistorius, reciben a sus homólogos australianos, Penny Wong y Richard Marles. (Texto) (Foto) (Video)

15:00 GMT.- París.- FRANCIA JUSTICIA.- Asociaciones convocan concentraciones ante el Ministerio de Justicia y sedes judiciales para exigir una ley contra la violencia infantil Francia. (Texto)

América

La Paz.- BOLIVIA PROTESTAS.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cumple este lunes siete meses en la Presidencia bajo la presión de sectores sociales que desde hace más de un mes mantienen protestas y bloqueos de carreteras para exigir su renuncia y que advirtieron que «masificarán» sus movilizaciones sin opción a dialogar. (Texto) (Foto)

Tegucigalpa.- HONDURAS JUSTICIA.- Dos hombres acusados del asesinato de 20 personas el pasado 21 de mayo en una finca de palma africana en el Caribe de Honduras comparecen en la audiencia inicial, en la que un juez evaluará las pruebas de la Fiscalía para decidir si les dicta auto de formal procesamiento con prisión preventiva o si decreta el sobreseimiento del caso. (Texto)

Ciudad de México.- FÚTBOL MUNDIAL 2026.- Durante décadas, habitantes de Xochimilco han defendido una cancha de fútbol ubicada dentro del cráter de un volcán extinto en el sur de Ciudad de México, un espacio que a días del Mundial 2026 fue elegido para una grabación oficial con jugadores de pelota mesoamericana. (Foto) (Video)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa acerca de diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte del legendario futbolista argentino Diego Armando Maradona. (Texto)

Santiago de Chile.- CHILE INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo. (Texto)

Asunción.- PARAGUAY EDUCACIÓN.- La Presidencia de Paraguay lanza un programa para dotar de internet a las escuelas del país a través del servicio Starlink, del magnate tecnológico Elon Musk. (Texto) (Foto)

Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- La casa de subastas Bonhams pone a la venta en Nueva York una selección de objetos personales de la actriz estadounidense Diane Keaton, entre los que destacan el guion original de la película Annie Hall y otras de sus pertenencias. (Texto)

22:00 GMT.- Nueva York.- FESTIVAL TRIBECA.- El cineasta español Hugo Ruiz estrena en el festival de Tribeca de Nueva York su nueva película, ‘Dante’, con una alfombra roja previa en la que atenderá a los medios junto a una de las protagonistas, la actriz Ester Expósito. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00 GMT.- Nueva York.- PREMIOS TONY.- Se celebra la gala de los premios Tony, conocidos como los ‘Oscar del teatro’, y que reconocen las mejores obras y musicales de Broadway de la última temporada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:00 GMT.- Brasilia.- CUMBRE METANO.- III Cumbre Regional de Metano, en cumplimiento de los compromisos climáticos para reducir las emisiones del gas (28 veces peor que CO2) en América Latina. Dia 1: Brasília Palace Hotel y Dia 2: Ministerio de Energia

11:00 GMT.- Nueva York.- FESTIVAL TRIBECA.- El festival de Tribeca, en Nueva York, estrena este lunes la nueva película del cineasta Carlos Ruiz-Ruiz, ‘Summer of Three’, un retrato de las nuevas generaciones de Puerto Rico protagonizado por su hijo Marcel. (Texto) (Foto)

11:30 GMT.- Quito.- ECUADOR ENERGÍA.- Firma del contrato de compra de energía renovable entre la empresa canadiense Lundin Gold, que opera la mina de oro subterránea más grande de Ecuador, Fruta del Norte, y Barka Capital, con su central hidroeléctrica Hidroquest. Hotel GO Quito – Salón Paralell Mercado Lab

12:00 GMT.- Nueva York.- AFGANISTÁN ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre Afganistán en la que está previsto que el secretario general, António Guterres, informe a la cámara acerca de la situación en el país y sus implicaciones para la seguridad y la paz internacionales

14:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- El Instituto de Estadística de México presenta su reporte automotriz de vehículos ligeros de mayo de 2026. (Texto)

17:00 GMT.- Nueva York.- UCRANIA GUERRA ONU.- El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebra una nueva sesión sobre la guerra en Ucrania

Oriente Medio y África

Nairobi.- KENIA PARQUE.- Marcha convocada en Nairobi por activistas que acusan al Servicio de Fauna Silvestre de Kenia (KWS, en inglés) de querer destinar terrenos del Parque Nacional de Nairobi para la construcción de diferentes instalaciones. (Texto) (Foto) (Video)

Asia

Nueva Deli.- MALDIVAS LIBERTAD DE PRENSA.- Se retoma el juicio a puerta cerrada contra dos periodistas de Maldivas, Hassan Mohamed y Hussain Fiyaz Moosa, acusados de «falsa acusación de adulterio» luego de reportar un presunto romance del presidente del país.

Tokio.- JAPÓN MALASIA.- El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, visita Japón desde el 8 al 10 de junio, cuando mantendrá una reunión de alto nivel con su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, con el fin de profundizar la cooperación entre ambos países asiáticos.

Seúl.- COREA DEL SUR POLÍTICA.- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, celebra una conferencia de prensa sobre los resultados del primer año de su mandato, en el que destaca la estabilidad conseguida tras el fallido intento de ley marcial de su predecesor y la notable subida de la Bolsa surcoreana, aunque continúan retos como el restablecimiento del diálogo intercoreano. (Texto) (Foto)

Seúl.- COREA DEL SUR NVIDIA.- El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, concluye una visita Corea del Sur en la que se preveía que se reuniera con dirigentes de algunas de las empresas más destacadas del país asiático. (Texto)

Bangkok.- TAILANDIA FACEBOOK.- La Asociación de Consumidores de Tailandia presenta una demanda contra Facebook por la presunta inacción de la plataforma ante el uso de este espacio para la captación de víctimas de estafas digitales, un lucrativo negocio que prolifera en el Sudeste Asiático, con millones de víctimas en todo el mundo.

21:50 GMT.- Tokio.- JAPÓN PIB.- El Gobierno de Japón publica su segundo informe preliminar del producto interior bruto (PIB) relativo al primer trimestre de 2026.

Redacción EFE Internacional

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