Temas del día de Internacional del jueves, 4 de junio de 2026 (07:30 GMT)

17 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán – Las tensiones en el golfo Pérsico se disparan de nuevo por el intercambio de ataques entre Irán y Estados Unidos y los bombardeos iraníes a países aliados de Washington en la región, mientras las conversaciones de paz continúan atascadas pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirma que podría haber un acuerdo este fin de semana.

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– La incertidumbre sobre el alto el fuego alcanzado entre el Líbano e Israel en Washington con la condición de que el grupo chií Hizbulá cese sus ataques pesa sobre un país que ya ha visto a más de 3.500 muertos en tres meses de ofensiva israelí.

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CUBA EEUU

La Habana – La grave crisis económica y el miedo a las sanciones de EE.UU. están terminando de hundir el sector turístico de Cuba, antes motor clave de su crecimiento, con la salida parcial o total de las cuatro grandes hoteleras del país en apenas una semana y el anunciado final de las operaciones de Visa y Mastercard.

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– La estrategia comunicativa de La Habana en el actual contexto de elevada tensión con Washington aparece, a juicio de varios expertos consultados por EFE, como reactiva, lenta y desfasada, mientras EE.UU. mantiene la iniciativa mediática.

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UCRANIA GUERRA

San Petersburgo – El presidente ruso, Vladímir Putin, ofrece su entrevista anual a representantes de las principales agencias internacionales de noticias.

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– La prolongación de la guerra en Oriente Medio amenaza con reducir o incluso detener por completo los suministros vitales de munición para la defensa aérea de Ucrania provenientes de EE.UU., por lo que Kiev busca otras formas de asegurar los medios para interceptar misiles rusos entre advertencias de que los bombardeos podrían centrarse en más instalaciones de infraestructura civil.

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– El llamado ‘Bird Group’ o ‘Grupo Pájaro’ es la unidad del Ejército de Alemania que se prepara para escenarios de guerra como la lucha de Ucrania frente a Rusia.

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ADEMÁS

INDIA VENEZUELA | Nueva Delhi – La presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez continúa su visita oficial a la India con una agenda este jueves que incluye reuniones con el primer ministro Narendra Modi y el ministro de Exteriores S. Jaishankar, centradas en el suministro de petróleo a Nueva Delhi para garantizar la seguridad energética. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ ELECCIONES | Lima – La campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, que se celebra el domingo 7 de junio, concluye con los últimos actos de la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, quienes buscan los votos decisivos para poder ganar la contienda. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

– La Asociación Civil Transparencia y la encuestadora Ipsos presentan el método que seguirán para realizar el conteo rápido Integral que se implementará durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (Texto)

RD CONGO ÉBOLA | Nairobi – La Oficina Regional para África de la Organización Mundial de la Salud y los ministros de Sanidad de la República Democrática del Congo (RDC), Uganda y Sudán del Sur ofrecen una rueda de prensa telemática sobre el brote de ébola en la RDC, que se ha propagado a Uganda. (Texto)

– La agencia de salud pública de la Unión Africana ofrece una rueda de prensa virtual sobre las emergencias sanitarias del continente con especial atención al brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC). (Texto)

TIANANMEN ANIVERSARIO |Pekín/ Hong Kong/ Taipéi.- Treinta y siete años después de la masacre de Tiananmen, las demandas de verdad y rendición de cuentas volvieron a escucharse este jueves por parte de familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos, Taiwán y Hong Kong, frente al mutismo de China, donde el episodio sigue siendo el mayor tabú político del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

TAILANDIA GESTACIÓN SUBROGADA | Bangkok – Viajó de Tailandia a Georgia para convertirse en gestante de una pareja extranjera, pero al echarse atrás tuvo que elegir entre entregar óvulos o pagar para poder regresar a su país. Es el caso de Na, ejemplo de las oscuras redes transnacionales que operan en el negocio de la fertilidad. Por María Carcaboso y Punyawee Polsen (Texto) (Foto) (Vídeo)

AUSTRALIA REDES SOCIALES | Sídney (Australia).- Australia cumple este jueves seis meses desde que comenzó a aplicarse la ley que prohíbe el acceso a las principales redes sociales a menores de 16 años, una medida pionera que ha inspirado iniciativas similares en otros países, como Indonesia, Malasia y Maldivas, y cuyo impacto continúa dividiendo a expertos, autoridades y jóvenes. Por Edurne Morillo. (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00 GMT.- Helsinki.- FORO ENERGÍA.- La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea (CE), Teresa Ribera, participa junto a la ministra para el Clima y el Medio Ambiente de Finlandia, Sari Multala, en un foro organizado por la asociación europea de la industria eléctrica, Eurelectric, en Helsinki.

07:00 GMT.- Luxemburgo.- UE JUSTICIA INTERIOR.- Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea se reúnen en Luxemburgo para la reunión del Consejo de la Unión Europea. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofrece declaraciones a la entrada al Consejo de Interior de la UE en Luxemburgo. (Vídeo) (Foto)

07:00 GMT.- Helsinki.- UE ENERGÍA.- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera participa en el Power Summit 2026 organizado por la patronal eléctrica europea, Eurelectric. (Texto)

08:00 GMT.- Bruselas.- UE EMPLEO.- El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) publica un informe sobre el apoyo de la política de cohesión para mejorar las tasas de empleo juvenil entre 2014 y 2020 en España, Italia y Alemania.

12:00h.- París.- OCDE INFLACIÓN.- La OCDE publica las cifras de la inflación para sus países miembros y para los grandes emergentes.

10:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO EUROPA.- Presentación del libro «The rise and fall of American Europe» con su autor Glyn Morgan. Royal Overseas League. (Texto)

11:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- La Somerset House de Londres dedica parte de su espacio a una exposición de M.C. Escher (1898-1972), el maestro neerlandés del uso de las formas geométricas y construcción de mundos imposibles. Somerset House, Londres. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:15 GMT.- Berlín.- ALEMANIA MIGRACIÓN.- El actor estadounidense Richard Gere, y la ministra alemana para la Cooperación Económica y el Desarrollo, Reem Alabali Radovan, participan en la presentación de una iniciativa conjunta de la Hertie School for Fundamental Rights y la Fundación Gere para abordar la manera en que la migración es percibida y tratada en el debate político. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- UZBEKISTÁN RUSIA.- Directores de la agencia atómica rusa Rosatom y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) asisten a la ceremonia de la colocación de la primera piedra de la primera central atómica de Uzbekistán.

Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente ruso, Vladímir Putin, ofrece su entrevista anual a representantes de las principales agencias internacionales de noticias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO HUELGA.- Los conductores del metro de Londres secundan una huelga de 24 horas en protesta por cambios en las condiciones semanales de trabajo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Belgrado.- CE SERBIA.- El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, visita Serbia y se reúne con el presidente serbio, Aleksandar Vučić. (Foto) (Vídeo)

Nicosia.- CHIPRE GOBIERNO.- Los nuevos diputados se reúnen por primera vez en sesión plenaria tras las elecciones legislativas de mayo para elegir al presidente de la Cámara de Representantes. (Texto)

París.- OCDE ACERO.- La OCDE publica su Informe anual sobre el Sector del Acero 2026 que proporciona las cifras más recientes y las perspectivas a medio plazo por regiones, así como las principales características, el consumo aparente, el comercio y las tendencias de producción en la industria siderúrgica a nivel mundial. (Texto)

París.- OCDE MINISTROS.- La OCDE celebra su reunión anual de ministros, presidida por Finlandia, que tiene por tema principal las políticas industriales para unos mercados abiertos, para el crecimiento y la prosperidad. (Texto)

París.- OCDE SIDERURGIA.- La OCDE publica su informe anual sobre el mercado siderúrgico centrado en los excesos de capacidades.

Viena.- ONU DELITO.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) organiza la 35ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.

París.- FRANCIA DERECHOS AUTOR.- La Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) celebra su centenario con su Asamblea General anual en París, reuniendo a líderes mundiales de las industrias creativas en un momento crucial para los derechos de los creadores enfrentados al impacto de la inteligencia artificial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- GIANNI VERSACE.- Abre sus puertas una exposición retrospectiva sobre el diseñador Gianni Versace en el Museo Maillol, hasta el 6 de septiembre. (Texto)

Leópolis (Ucrania).- UCRANIA GUERRA.- La prolongación de la guerra en Oriente Medio amenaza con reducir o incluso detener por completo los suministros vitales de munición para la defensa aérea de Ucrania provenientes de Estados Unidos, por lo que Kiev busca otras formas de asegurar los medios para interceptar misiles rusos. (Texto)

Ginebra.- SALUD ALIMENTACIÓN.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica estadísticas sobre el número de muertes y enfermedades causadas anualmente por alimentos en mal estado. (Texto)

América

13:00h.- Miami – EEUU SARGAZO – En medio de los niveles récord de sargazo en playas de Estados Unidos y México, un profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU) desarrolla una investigación para convertir el alga en comida, pues podría servir para hacer alimentos como helados y salsas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- La Asociación Civil Transparencia y la encuestadora Ipsos presentan el método que seguirán para realizar el conteo rápido Integral que se implementará durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Asociación Civil Transparencia, Arnaldo Márquez 2277, Jesús María (Texto)

14:00h.- Naciones Unidas.- ORIENTE MEDIO ONU.- El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebra una nueva sesión sobre Oriente Medio y enfocada en la situación en Siria. (Texto)

15:00 GMT.- Quito.- ECUADOR INCENDIOS.- El Cuerpo de Bomberos de Quito presenta su campaña de prevención de incendios forestales para la temporada seca, junto con la estrategia que desplegará este año para enfrentar este tipo de emergencias, después de que 2025 cerrara con 217 hectáreas calcinadas en la capital ecuatoriana. Hacienda Villavieja, Río Solanga, 170134, Quito, Pichincha, Ecuador (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Luque.- MERCOSUR UE.- El Gobierno de Paraguay y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) organizan el ‘Foro Empresarial del Mercosur’, como parte de las actividades de la presidencia rotatoria del bloque que ejerce este país suramericano, para abordar el impacto del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) Comité Olímpico Paraguayo (COP) (Texto) (Foto)

18:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO INFANCIA.- La organización Adultxs por los Derechos de la Infancia y Tauwetter presentan la campaña global ‘Cuidar la niñez es parte del Juego’ para concientizar acerca del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, desde la experiencia de sobrevivientes del mismo delito. (Texto) (Foto)

21:00 GMT.- Guayaquil.- ECUADOR DESAPARICIONES.- Las Fuerzas Armadas de Ecuador ofrecen disculpas públicas a las familias de los cuatro niños afrodescendientes víctimas de desaparición forzada por parte de militares en diciembre de 2024, y reconocen su responsabilidad, en cumplimiento con una sentencia de la Corte Constitucional. Hemiciclo de la Rotonda, 9 de octubre y Malecón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz – BOLIVIA PROTESTAS – Los bolivianos celebran el Corpus Christi con un festivo ampliado a dos días y en medio de los persistentes conflictos y bloqueos de carreteras con los que desde inicios de mayo sindicatos campesinos, obreros y seguidores del exmandatario Evo Morales exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. (Texto) (Foto)

Bogotá – COLOMBIA ELECCIONES – El economista colombiano Juan Daniel Oviedo, que fue compañero de fórmula de la candidata presidencial uribista Paloma Valencia, habla en una rueda de prensa sobre la segunda vuelta que disputarán el 21 de junio el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ TRADICIONES.- La histórica población de La Villa de Los Santos celebra este jueves el paso de la solemne marcha del Corpus Christi, celebración católica que llegó a Panamá con la conquista española. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.).- EEUU ESPAÑA.- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa Carlos Cuerpo realiza una visita oficial a San Francisco, en el estado de California (EE.UU.), donde mantendrá encuentros con representantes de empresas punteras de Sillicon Valley, como OpenAI o Scale AI.

San Juan.- PREMIOS MÚSICA URBANO.- Ceremonia de entrega de los Premios Tu Música Urbano 2026, en los que el artista colombiano Beéle lidera con 10 nominaciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- La atención domiciliaria que recibió Diego Armando Maradona en sus últimas dos semanas de vida se mantiene en el foco del juicio por su muerte, que este jueves continuará con el testimonio de un auditor de la empresa de medicina privada que prestó servicios al astro durante esos días y de la coordinadora de enfermería de una segunda empresa que también participó. (Texto)

São Paulo – COLOMBIA LITERATURA – “Construimos una sociedad inmunda, perversa, maligna, y acorralamos a ciertas sensibilidades, las ponemos contra el abismo al punto de que se vuelven capaces de asesinar”, afirma en entrevista con EFE el escritor colombiano Mario Mendoza. Por Ailén Desirée Montes (Texto) (Foto)

Oriente Medio

13:30 GMT.- Jerusalén.- ORGULLO LGTBI+.- Se celebra la 24 Marcha del Orgullo y la Tolerancia de Jerusalén como evento inaugural del Mes del Orgullo en Israel. Junto a la Knéset (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Pretoria.- SUDÁFRICA KENIA.- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, recibe a su homólogo de Kenia, William Ruto, en visita de Estado. (Texto) (Foto)

10:00 GMT.- Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- La Oficina Regional para África de la Organización Mundial de la Salud y los ministros de Sanidad de la República Democrática del Congo (RDC), Uganda y Sudán del Sur ofrecen una rueda de prensa telemática sobre el brote de ébola en la RDC, que se ha propagado a Uganda. (Texto)

13:00 GMT.- Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- La agencia de salud pública de la Unión Africana ofrece una rueda de prensa virtual sobre las emergencias sanitarias del continente con especial atención al brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC). (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA BIRMANIA.- El ministro de Exteriores de Birmania, Tin Maung Swe, inicia una visita oficial de tres días a China, en medio de la pretendida transición política del régimen birmano y de sus esfuerzos por recomponer su imagen internacional tras las elecciones celebradas este año sin oposición.

Pekín.- CHINA TIANANMEN.- Se cumplen 37 años de la matanza de Tiananmen, cuando soldados y tanques del Ejército de Liberación Popular (EPL, Ejército chino) se abrieron paso hasta la céntrica plaza pequinesa, un tema que permanece como tabú en el gigante asiático. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA VENEZUELA.- Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, inicia su segundo día de visita oficial en la India con una agenda centrada en el sector petrolero en plena crisis energética mundial.

Nueva Deli.- INDIA REINO UNIDO.- La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, visita la India para discutir asuntos globales luego de su visita a China.

Taipéi.- TAIWÁN REPÚBLICA CHECA.- El presidente del Senado checo, Miloš Vystrčil, realiza una visita de cuatro días a Taiwán, pese a las protestas de China, que se opone a cualquier tipo de contacto oficial entre la isla autogobernada y los países con los que mantiene relaciones diplomáticas.

Pekín.- CHINA LAOS.- El presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, prosigue su visita de Estado a China.

Tokio.- JAPÓN NORUEGA.- El príncipe heredero Haakon de Noruega concluye una visita de cuatro días en Japón, donde tenía previsto reunirse con el emperador nipón Naruhito.

Bangkok.- TAILANDIA GESTACIÓN SUBROGADA.- Viajó de Tailandia a Georgia para convertirse en gestante de una pareja extranjera, pero al echarse atrás tuvo que elegir entre entregar óvulos o pagar para poder regresar a su país. Es el caso de Na, ejemplo de las oscuras redes transnacionales que operan en el negocio de la fertilidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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