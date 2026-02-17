Termina primera jornada de negociaciones trilaterales sobre guerra en Ucrania

Ginebra, 17 feb (EFE).- las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos concluyeron este martes la primera jornada de sus negociaciones trilaterales en Ginebra para intentar acercarse a un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.

Las delegaciones empezaron a retirarse del hotel donde se han reunido durante toda la tarde, que han dedicado a tratar aspectos políticos, a los que mañana seguirán los elementos militares que siguen distanciando las posiciones de ucranianos y rusos, según fuentes de las delegaciones. EFE

