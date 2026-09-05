Terminal del Puerto de Montevideo se detiene por «paro sorpresa»

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Montevideo, 5 sep (EFE).- Las actividades en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del Puerto de Montevideo vuelven a estar paralizadas este sábado debido a un «paro sorpresa» de los trabajadores, según comunicó la empresa.

«La medida fue comunicada inmediatamente después de finalizada la maniobra de atraque de un buque, dejándolo detenido en la terminal durante la paralización», indica el comunicado emitido por la empresa, que detalla que la paralización comenzó a las 13:00 hora local (16:00 GMT) y se extenderá hasta las 23:00 (02:00 GMT).

El conflicto sindical tiene su origen en la renovación de un convenio colectivo para los 550 funcionarios de la terminal (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos), después de que el acuerdo anterior perdiera vigencia.

El miércoles 26 de agosto, el sindicato se declaró en asamblea permanente debido al «agotamiento de las instancias de diálogo por la falta de negociación de buena fe por parte de la empresa».

Entre sus reclamos, el sindicato denuncia que el personal no percibe un incremento salarial por encima de los mínimos fijados desde hace más de 20 años y que hay atrasos «en las obras prometidas para posicionar al Puerto de Montevideo como un ‘hub regional’, derivando en un deterioro del servicio que afecta el posicionamiento del país».

Por su parte, la empresa asegura haber presentado recientemente «una propuesta cuyos avances fueron valorados por la asamblea de trabajadores» y haber incorporado «nuevas mejoras» a los planteos del sindicato, por lo que rechaza «las afirmaciones que le atribuyen falta de buena fe o una negativa a negociar».

«La empresa mantiene su propuesta y su disposición a explicar y aclarar todos los aspectos necesarios para concretar el acuerdo», indica el comunicado de este sábado, en el que se advierte que «de persistir o reiterarse medidas de esta naturaleza, TCP comenzará a adoptar de inmediato las medidas administrativas necesarias y promoverá las acciones legales correspondientes, incluidas aquellas dirigidas a determinar responsabilidades y reclamar los daños y perjuicios ocasionados».

El conflicto llevó a que el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se reuniera con representantes de la Confederación de Cámaras Empresariales, quienes le transmitieron su preocupación por un conflicto que ya suma más de un mes de paros, generando pérdidas que ascienden a «decenas de millones de dólares», según estimaciones de su presidente, Leonardo Loureiro.

Si bien el Gobierno no descarta la posibilidad de decretar la «esencialidad» (servicio público vital) en el Puerto de Montevideo, Orsi se mostró a favor de que el conflicto sea resuelto por medio de acuerdos. EFE

dcf/eav