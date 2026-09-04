Tierra del Fuego respalda la iniciativa de Milei para instalar una base militar

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Buenos Aires, 4 sep (EFE).- La sureña provincia argentina de Tierra del Fuego, que considera a las islas Malvinas como parte de su territorio, respaldó la iniciativa del presidente Javier Milei de instalar una base militar en ese distrito cercano al archipiélago del Atlántico sur bajo ocupación británica.

«Valoramos la decisión de avanzar con la Base Naval Integrada. Fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y nuestra proyección antártica reafirma la importancia estratégica de Tierra del Fuego», dijo el gobernador de esa provincia, Gustavo Melella, en un mensaje en redes sociales.

En la noche de este jueves, Milei anunció que acelerará y endurecerá las sanciones a aquellas empresas petroleras que operen en Malvinas sin autorización de Argentina.

El mandatario también anunció su plan para instalar una base militar en Tierra del Fuego, cuyo Gobierno ha cuestionado varias veces al Ejecutivo de Milei por su débil defensa de los intereses de Argentina en la disputa con el Reino Unido por la soberanía de las islas, situadas a 13.000 kilómetros de Londres y a 464 kilómetros del territorio continental argentino.

«Como gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, destaco el cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la causa de nuestras Islas Malvinas», afirmó Melella.

El mandatario provincial sostuvo que, para concretar la construcción de la base naval, «será indispensable establecer presupuesto, plazos y una articulación efectiva con la provincia».

Melella dijo que también se necesita «fortalecer las herramientas para impedir la explotación ilegítima de los recursos naturales» que forman parte del territorio argentino y provincial.

«No puede existir una política nacional sobre Malvinas que se construya sin Tierra del Fuego. Por eso solicitaremos formalmente una mayor apertura al diálogo y la participación efectiva de nuestra provincia en cada decisión que se adopte sobre las Islas y el Atlántico Sur», sostuvo. EFE

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