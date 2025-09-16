Tigres lidera el Apertura mexcano femenino

The Swiss voice in the world since 1935

México, 15 sep (EFE).- El equipo femenino de Tigres lidera el torneo Apertura del fútbol femenino de México y Charlyn Corral se mantiene en la cima de la clasificación de goleadoras con 14 al cabo de la undécima jornada.

Tigres goleó el viernes por 5-1 a Pumas y sumó 28 puntos, 2 más que el campeón Pachuca, que el domingo vapulearon a Necaxa por 5-0.

Corral, máxima goleadora de la Liga española en 2018, convirtió cuatro goles y Myra Delgadillo completó la exhbición de Pachuca.

Tras los 14 goles de Corral le siguen la estadounidense de Cruz Azul, Aerial Chavarin (11), Monserrat Saldívar de América (10), así como la española de Tigres Jenni Hermoso, Diana Ordóñez y la francesa de Toluca, Eugenie Le Sommer, todas con 9.

Guadalajara venció por 0-2 al América, que cayó al tercer puesto con 25 unidades, 2 más que Toluca, que perdió el viernes por 0-1 ante Monterrey.

La duodécima jornada del torneo Apertura se jugará entre el viernes y el lunes próximos.

– Partidos de la duodécima jornada del torneo Apertura:

19.09: Querétaro-Pumas y Juárez-Tigres

20.09: Necaxa-Atlas

21.09: Guadalajara-Tijuana, Puebla-Cruz Azul y San Luis-Mazatlán.

22.09: Toluca-América, León-Santos Laguna y Monterrey-Pachuca. EFE

