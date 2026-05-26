Timothy Garton Ash, el historiador que ha diseccionado la transformación de Europa

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Madrid/Londres, 26 may (EFE).- El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026 ha recaído este miércoles en el historiador, escritor y periodista británico Timothy Garton Ash, conocido por haber documentado la transformación de Europa y ser uno de los mejores analistas del desarrollo político en las antiguas repúblicas soviéticas.

Garton Ash, nacido en Londres en 1955, es catedrático de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford y Senior Fellow del Instituto Hoover, en la Universidad de Stanford.

El Princesa de Asturias no es su primer galardón: posee asimismo el Premio Carlomagno de 2017 por su aportación al diálogo europeo o el Premio Lionel Gelber de 2024 de la Escuela Munk, de la Universidad de Toronto, por su libro ‘Homelands: a personal History of Europe’.

El acta del Premio Carlomagno le definió como un «europeo británico y un británico europeo» que ha defendido siempre la unidad del continente y en su momento contribuyó a dar a la opinión pública una visión positiva de las revoluciones pacíficas en el este de Europa y de la reunificación alemana.

Sus reconocimientos datan de 1998, cuando recibió en Copenhague, el Premio Anual de Periodismo y Democracia de Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), por su labor informativa y analítica de los países del Este de Europa.

Entonces fue elegido unánimamente por sus reportajes sobre la democratización de las antiguas naciones comunistas de Europa, y por promover con ello los principios de la democracia y los derechos humanos que forman la base de la OSCE.

Su interés por Alemania le fue despertado por la lectura de Thomas Mann, cuando estaba escribiendo su tesis doctoral, en 1978, hizo investigaciones sobre el este y el oeste de Berlín y estuvo en la mira de los servicios secretos de la extinta RDA, la ‘Stasi’; posteriormente elaboró el libro titulado ‘El acta Romeo’.

Colabora regularmente con medios como The New York Review of Books, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal o El País.

Otras obras de su prolífica carrera son ‘El expediente’, ‘Mundo libre: Europa y Estados Unidos ante la crisis de Occidente’, ‘Libertad de palabra’ o ‘Historia del presente, una aproximación a la última y convulsa década del siglo XX’.

En 2024, en una entrevista con EFE, con motivo del libro ‘Homelands’ (2023), alertaba de que Europa estaba al borde del «infierno» con la amenaza que supone la Rusia belicista de Putin.

«El libro empieza con una Europa que es un infierno en 1945. Y de nuevo -decía entonces- ahora estamos viendo en Europa el principio del infierno. Con Ucrania, la guerra más importante de Europa desde 1945. Con Israel y la Franja de Gaza al lado», explicaba.

Como muestra de su compromiso con la causa de Ucrania, el escritor ha visitado Kiev varias veces desde que Rusia invadió el este del país en 2022.

Garton Ash habla, además de inglés, alemán y polaco y está casado con una polaca, residente en Oxford y tienen dos hijos. EFE

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