Tirotean sedes de un conglomerado turco tras un chiste antikurdo de su presidente de honor

1 minuto

Estambul, 8 jun (EFE).- Varios negocios de Koç Holding, el mayor conglomerado empresarial de Turquía, han sido blanco de disparos, aparentemente como reacción a un chiste en el que el presidente honorario de la compañía, Rahmi Koç, ridiculizaba a una mujer kurda, informa este lunes la prensa turca.

El empresario, de 95 años, contó en público el pasado viernes un chiste sobre una mujer kurda que durante una visita médica interpreta de forma sexual la indicación del médico a desvestirse.

Tras una oleada de condenas por parte de medios, sindicatos, asociaciones de mujeres y del ministro de Justicia, Akin Gürlek, el multimillonario pidió disculpas el sábado, pero las críticas han continuado.

La Fiscalía de Esmirna ha abierto una investigación por «humillación de una parte del pueblo» y el partido de la izquierda prokurda, el DEM, tercero del Parlamento, se ha personado como acusación particular.

El domingo, dos personas enmascaradas dispararon contra la sede del concesionario de coches Otokoç, que forma parte del conglomerado Koç, en Estambul, y otro enmascarado disparó contra la fachada de una sucursal de la misma empresa en Antalya.

Esta madrugada, una sucursal del banco Yapi Kredi, también propiedad de Koç, fue objeto de disparos en la ciudad de Diyarbakir.

La policía ha detenido hasta ahora una quincena de personas en relación con estos ataques contra el conglomerado, que se considera poco afín al Gobierno islamista de Turquía. EFE

iut/as/rod