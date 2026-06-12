Todo el territorio peninsular de Portugal en alerta por calor este viernes

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Lisboa, 12 jun (EFE).- Las altas temperaturas han llevado a activar este viernes el aviso amarillo, el más bajo de un total de tres, en todos los distritos que comprenden el territorio peninsular de Portugal, en una jornada en la que gran parte de los municipios del país está en riesgo «muy elevado» o «máximo» de incendio rural.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) alertó en su página web de la «persistencia de valores elevados de la temperatura máxima».

Entre las capitales de distrito, Santarém, Évora y Setúbal son las que mayores temperaturas registrarán este viernes, con máximas que rondarán los 39ºC, seguidas por Braga (38ºC), Coimbra (37ºC), Castelo Branco (37ºC) y Beja (37ºC).

Asimismo, cerca de dos tercios de los municipios en el territorio peninsular se encuentra en nivel «máximo» de incendio rural, con el resto en niveles «muy elevado», «elevado» o «moderado».

Ante la previsión de altas temperaturas previstas para este fin de semana, la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) de Portugal emitió ayer, jueves, una serie de recomendaciones para prevenir a la población respecto a los incendios rurales, como evitar quemas extensivas y usar desbrozadoras y trituradoras.

En los próximos días se prevé un empeoramiento de las condiciones meteorológicas a causa del tiempo «caliente y seco», y se esperan máximas por encima de los 40ºC, una humedad relativa del aire inferior al 30 % «en la mayor parte del territorio» y fuertes ráfagas de viento. EFE

cch/crf