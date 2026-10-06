Trabajadores de easyJet concluyen huelga en Portugal que ha llevado a cancelar 370 vuelos

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Lisboa, 6 oct (EFE).- Los tripulantes de cabina de easyJet en Portugal concluyeron este martes una huelga de cinco días que ha llevado a la cancelación de unos 370 vuelos, según los convocantes, que han calificado de «éxito» la protesta mientras aguardan a reiniciar las negociaciones con la empresa.

«En nuestra opinión, la huelga fue un éxito. Esperamos que ahora por lo menos la empresa haya entendido el mensaje», afirmó en declaraciones a EFE el presidente del Sindicato Nacional del Personal de Vuelo de la Aviación Civil (SNPVAC), Ricardo Penarroias, quien calcula que la adhesión ha rondado el 100 % estos días.

A nivel operativo, calcula que desde que se anunció la huelga hasta su conclusión se han cancelado cerca de 370 vuelos para estos cinco días.

Aun así, Penarroias denunció que estos días se han realizado vuelos «de forma ilegal», al no ser servicios mínimos, a través de tripulantes de cabinas de bases extranjeras, «mayoritariamente» de España y Francia.

Aguardan ahora a reiniciar las negociaciones con la empresa, esperando a que sea la compañía la que dé el primer paso.

«En el caso de easyJet en Portugal, desde el momento en el que hubo un preaviso de huelga salió de la mesa de las negociaciones de conciliación (…) y ahora estamos esperando. Tenemos una huelga agendada para el 19 de diciembre y esperamos. Entendemos que la empresa tiene que dar el primer paso», planteó Penarroias, quien espera que les ofrezcan «una alternativa».

Si saliera adelante, la siguiente huelga prevista deberá durar otros cinco días, afectando a los días previos a las fiestas navideñas.

Los tripulantes reclaman mayor estabilidad en los turnos, una progresión salarial vinculada a la antigüedad y cambios en las condiciones del acuerdo de empresa. El sindicato denuncia modificaciones constantes de horarios y asegura que trabajadores con más de dos décadas de antigüedad pueden cobrar lo mismo que otros recién incorporados. EFE

cch/fpa

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