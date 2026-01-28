Trabajadores estatales anuncian una huelga nacional contra la reforma laboral de Milei

Buenos Aires, 27 ene (EFE).- Sindicatos estatales provinciales reunidos en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvieron este martes convocar una huelga nacional para el 11 de febrero, día en que está previsto que el Senado argentino discuta el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei.

«Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada», expresó Rodolfo Aguiar, titular de ATE en su cuenta de la red social X.

El dirigente exhortó a sus compañeros sindicales a comenzar el plan de lucha antes de que el proyecto comience a discutirse en el Senado, lo que está previsto para el próximo 11 de febrero.

«Nos tenemos que esforzar para evaluar la posibilidad de establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores», dijo Aguiar.

Además, responsabilizó a los gobernadores provinciales de «avalar una legislación que nos retrotrae más de cien años en materia de derechos» y llamó a «ponerle límites» al Gobierno de Milei.

El plan de acción fue decidido tras una reunión llevada a cabo el martes entre distintos sindicatos y, según anunció Aguiar, podría incluir movilizaciones en distintas provincias.

La denominada ‘Ley de Modernización Laboral’ propone cambios en las condiciones de contratación, reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical.

Además, busca establecer salarios atados a la productividad y prevé jornadas laborales que podrían extenderse hasta doce horas, además de una reducción de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, entre otras cuestiones. EFE

fpe/sbb