Tres fallecidas por el derrumbe de una casa tras el temporal en el noroeste de Marruecos

2 minutos

Rabat, 4 feb (EFE).- Dos mujeres y una niña fallecieron este miércoles en la localidad de Beni Arous, en la provincia de Larache, en el noroeste de Marruecos, afectada por el temporal, tras el derrumbe de una vivienda provocado por un deslizamiento de tierra debido a las fuertes lluvias.

Fuentes locales contactadas por EFE y medios marroquíes informaron de que el suceso se produjo como consecuencia de los desprendimientos registrados en la zona en las últimas semanas, debido a las intensas precipitaciones que afectan a la región.

Las víctimas son una mujer de unos veinte años, su hija menor de edad y la hermana de su esposo, mientras que el marido y su madre lograron sobrevivir, aunque resultaron heridos y fueron rescatados por los vecinos, según informó el portal informativo Hespress.

Varias fuentes locales explicaron a EFE que las dos personas heridas sufrieron fracturas, una de ellas de gravedad, y que el suceso se produjo en la aldea remota de Buyariya, cuyas conexiones viales permanecen cortadas debido al temporal.

El portal informativo añadió que el derrumbe arrastró la vivienda y sepultó los cuerpos de las víctimas, que fueron desplazados por las corrientes de agua antes de ser localizados en una zanja que conduce a un cauce cercano.

El diario marroquí señaló que el suceso se produce después de que se registraran deslizamientos similares en varias viviendas de la localidad de Moulay Abdessalam, situada en una región montañosa al sur de la ciudad de Tetuán.

Hoy mismo, las autoridades marroquíes anunciaron haber desalojado en los últimos días a un total de 108.423 personas de zonas inundables, ante el riesgo de crecidas de ríos provocadas por las intensas lluvias que han afectado a varias localidades del norte de Marruecos. EFE

ms/icn