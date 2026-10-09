Tres mexicanos son condenados por el asesinato de tres surfistas extranjeros

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Ciudad de México, 9 oct (EFE).- Un juez del estado de Baja California (norte de México) condenó este viernes a tres mexicanos por el homicidio de tres surfistas extranjeros, dos de ellos australianos y un estadounidense, ocurrido en abril de 2024 en el municipio de Ensenada.

Los responsables fueron identificados como Jesús Gerardo García, alias El Kekas, además de Irineo Francisco y Ángel Jesús.

El juicio oral, que se extendió durante casi un mes, se llevó a cabo ante el Juzgado Tercero de Ensenada por los delitos de homicidio calificado y robo calificado con violencia.

El juez Raúl Hernández Arellano declaró culpables a los tres acusados este día, pero aplazó dictar sentencia hasta la próxima audiencia programada para el 16 de octubre.

La Fiscalía estatal confirmó a medios que busca una sentencia «ejemplar» de 210 años para cada uno de los acusados.

Se prevé que el fallo sea anunciado la próxima semana.

El caso atrajo la atención internacional al poner de relieve la persistencia de la violencia en el país, la cual también alcanza a los turistas extranjeros.

En abril de 2024, los hermanos australianos Callum y Jake Robinson, de 33 y 30 años, respectivamente, viajaron a Baja California para practicar surf, junto con su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad, de 30 años.

La investigación estatal apuntó desde mayo de 2024 a que los atacantes intentaron robar el vehículo de los surfistas en la zona de Punta San José, en el poblado de Santo Tomás, al sur de Ensenada, y que las víctimas fueron asesinadas tras resistirse.

Después, tras varios días reportados como desaparecidos, sus cuerpos fueron localizados el 3 de mayo dentro de un pozo abandonado, donde también fue hallado un cuarto cadáver no identificado, en un hallazgo que agravó la conmoción por el caso.

Cuatro personas fueron detenidas por el crimen, tres hombres y una mujer.

En noviembre de 2025, Ary Gisell Silva Raya, expareja de alias El Kekas fue sentenciada a 20 años de cárcel tras declararse culpable de robo con violencia. EFE

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