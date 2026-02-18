Tres muertos en tres avalanchas distintas en el oeste de Austria

1 minuto

Viena, 18 feb (EFE).- Tres personas han muerto este miércoles en tres avalanchas ocurridas en las regiones austríacas de Tirol y Vorarlberg, donde se había anunciado la posibilidad elevada de aludes y se había advertido del riesgo de realizar actividades fuera de las zonas marcadas.

En Vorarlberg, la región más occidental de Austria, un hombre quedó sepultado y murió en el lugar de accidente en Sonnenkopf, una estación de esquí, informa la agencia APA.

Los servicios de rescate lograron localizar y sacar a la superficie el cuerpo del accidentado, pero las maniobras de reanimación no surtieron efecto.

Para la zona sur de Vorarlberg había hoy un nivel cuatro, de una escala de cinco, en el riesgo de aludes por encima de los 1.800 metros.

Otras dos personas fallecieron en la región fronteriza de Tirol. Un hombre de 71 años quedó sepultado al desprenderse una lengua de nieve sobre una pista de esquí que estaba cerrada. Otras dos personas resultaron heridas en ese alud.

En otro suceso, un ciudadano alemán de 44 años que practicaba esquí de travesía quedó atrapado bajo una masa de nieve. Aunque su acompañante fue capaz de liberarlo y realizarle maniobras de reanimación, el hombre falleció en el lugar.

El pasado domingo, dos hombres de 37 años que practicaban snowboard fuera de pista murieron sepultados por una gran avalancha de nieve en Tirol.EFE

