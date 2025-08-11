Tres muertos tras ataque de drones ucranianos sobre complejos industriales rusos

2 minutos

(Actualizamos con más drones sobre Moscú y otro herido en Nizhni Nóvgorod)

Moscú, 11 ago (EFE).- Los ataques de drones ucranianos la pasada madrugada se cobraron tres víctimas mortales y varios heridos en las regiones de Tula y Nizhni Nóvgorod al impactar contra complejos industriales, entre ellos una empresa de aeronáutica.

«Esta noche, varios drones atacaron dos zonas industriales en la región de Nizhni Nóvgorod.(…) Lamentablemente, no se pudieron evitar víctimas al tratar de repeler el ataque en el distrito de Arzamás, por lo que falleció un empleado de la compañía y otros dos fueros heridos y trasladados al hospital», informó en su canal de Telegram el gobernador regional, Gleb Nikitin.

Según medios ucranianos, el bombardeo se produjo sobre la planta de Plandin, que produce dispositivos para la industria aeronáutica y aeroespacial rusa.

Algunas horas más tarde, Nikitin aseguró que ingresó otro herido en el hospital.

En la región de Tula, vecina de Moscú y conocida históricamente por su industria armamentística, el gobernador regional, Dmitri Miliáyev, notificó de 11 drones derribados por las defensas antiaéreas.

«Como resultado de un ataque aéreo contra una empresa civil en Tula, dos personas murieron. Tres resultaron heridas de diversa gravedad. Las víctimas fueron trasladadas al hospital», comunicó anoche.

Esta mañana el Ministerio de Defensa declaró que habían derribado hasta 32 drones durante la respectiva jornada, la mayoría en Bélgorod (7), Briansk (5) y Kaluga (5).

Sin embargo, menos de una hora más tarde volvieron a informar de otros siete drones interceptados, tres de ellos en la región ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, fueron derribados otros siete drones que volaban hacia la capital rusa.

Ayer, Defensa informó de haber derribado 121 drones ucranianos sobre territorio ruso.

Como resultado, fue alcanzada una refinería de petróleo de la empresa rusa Lukoil en la región rusa de Komi, a unos dos mil kilómetros de la frontera ucraniana.EFE

mos/lab