The Swiss voice in the world since 1935

Tres muertos y cinco heridos deja un incendio provocado por manifestantes en Indonesia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Yakarta, 30 ago (EFE).- Al menos tres personas murieron y cinco más resultaron heridas por un incendio en un edificio gubernamental desatado por manifestantes en Indonesia, afirmó este sábado una fuente oficial, en medio de las crecientes protestas en el país asiático contra los aumentos salariales de los diputados.

«Tres personas fueron declaradas muertas, presuntamente por haber quedado atrapadas dentro de la sala cuando se produjo el incendio» en Makassar, en la zona central del archipiélago de Indonesia, afirmó el jefe de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de la ciudad, M. Fadli, a la agencia estatal Antara.

La conflagración se registró la noche del viernes, según Antara, cuando una turba se congregó en torno a un edificio gubernamental de Makassar y los manifestantes lanzaron cócteles incendiarios contra el inmueble.

Los fallecidos quedaron atrapados en una habitación, mientras que varios de los heridos saltaron del edificio para huir de las llamas, según el reporte.

Además de Makassar, Indonesia vivió la víspera en la noche protestas violentas en varias partes del país. En la capital, manifestantes quemaron vehículos en torno a un cuartel de la Policía, indicó Antara, mientras que otras cinco comisarías fueron atacadas en otras zonas de Yakarta.

La violencia del viernes en la noche dio continuidad a los enfrentamientos durante la jornada entre la Policía indonesia y cientos de manifestantes en Yakarta, después de que un joven perdiera la vida en otra refriega el jueves.

Las movilizaciones comenzaron el pasado lunes, cuando se conoció que, debido a un aumento en el presupuesto de la Cámara de Representantes, ahora sus 580 miembros pasarían a percibir un salario equivalente a 14.000 dólares o unos 12.000 euros.

Esto significa que los ingresos de los diputados aumentarán un 33 % este año, hasta llegar a un promedio de 230 millones de rupias mensuales, en un país en el que millones de personas devengan el 3 % de ese monto por un mes de trabajo, según reseña el medio indonesio Tempo.

La noticia ha generado una andanada de críticas en las redes sociales y ha motivado esta ola de protestas, que piden, entre otros asuntos, la disolución de la Cámara, instalada en octubre de 2024. EFE

daa/jrg

(Foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR