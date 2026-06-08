Tribunal Electoral levanta embargo a cuentas bancarias del Partido Humanista Dominicano

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Santo Domingo, 8 jun (EFE).- El Tribunal Superior Electoral (TSE) informó este lunes que ordenó el embargo de las cuentas bancarias del Partido Humanista Dominicano (PHD), por demostrarse que se trata de una turbación «manifiestamente» ilícita.

La oposición fue interpuesta por los Eléxido Paula Liranzo, Rafael García Filpo, Cristian Carrasco Ortiz, Mayra Méndez Silverio, Julián Burgos Bonilla y Cristian Alexander Tejada Joaquín, dijo el TSE en una nota.

El tribunal admitió en cuanto a la forma la demanda en referimiento incoada por el Partido Humanista Dominicano (PHD), mediante instancia depositada el 29 de mayo de 2026, contra Eléxido Paula Liranzo; Rafael García Filpo, Cristian Carrasco Ortiz, Mayra Méndez Silverio, Julián Burgos Bonilla y Cristian Alexander Tejada Joaquín, por haber sido incoada de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Los jueces rechazaron el medio de inadmisión planteado por la parte demandada, sobre la falta de calidad de Ramón Emilio Goris Taveras, en virtud de que, al momento del apoderamiento del TSE, el Partido Humanista Dominicano no ha celebrado su convención interna para la elección de sus nuevas autoridades.

La corte dispuso que la ordenanza sea notificada a las partes, vía Secretaría, y publicada en el portal institucional del Tribunal Superior Electoral y en el Boletín Contencioso Electoral, para los fines correspondientes.EFE

rsl