Triple crimen de mujeres en Honduras eleva a 184 cifra de feminicidios hasta ahora en 2026

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Tegucigalpa, 6 sep (EFE).- Tres mujeres fueron asesinadas por hombres armados que ingresaron a una vivienda en la región central de Honduras, con las que suman 184 las muertas de manera violenta en lo que va de 2026, informó este domingo el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Edgardo Barahona.

El crimen múltiple se registró en el sector de Las Acacias del municipio de El Porvenir, departamento de Francisco Morazán, unos 100 kilómetros al norte de Tegucigalpa, indicó Barahona a medios locales.

Las primeras investigaciones señalan que las víctimas no residían en la zona y habían llegado el sábado para visitar a familiares que se encuentran presos en la cárcel de El Porvenir, ubicada a unos dos kilómetros del lugar donde fueron halladas muertas, explicó el portavoz.

Según Barahona, las mujeres, cuya identidad aún se desconoce, pernoctaron en la vivienda donde fueron atacadas y sus cuerpos fueron encontrados hasta la mañana de este domingo.

Las fuerzas del orden acordonaron la vivienda donde se produjo la matanza a la espera de personal de Medicina Forense del Ministerio Público (Fiscalía) y de los cuerpos de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del ataque ni identificado a los responsables.

Con este caso, la cifra de mujeres que han perdido la vida de forma violenta en Honduras este año ascendió a 184, según datos oficiales.

Cerca de 8.600 mujeres han sido asesinadas en Honduras entre 2002 y agosto de 2026, un escenario que refleja la urgencia de que el Estado adopte medidas inmediatas para frenar una espiral de violencia que ha llenado de luto a miles de familias en el país centroamericano durante más de dos décadas, de acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

La impunidad en este tipo de delitos, según el Conadeh, supera el 95 %, un factor que debilita la capacidad de prevención y respuesta del sistema de justicia ante la violencia sistemática que enfrenta la población femenina en la nación centroamericana. EFE

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