Trump admite que no tiene claro si permitir a Ucrania fabricar misiles Patriot

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Washington, 31 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no tiene claro si permitirá a Ucrania fabricar misiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot, pese a que, al parecer, podría haberle dado autorización a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Durante una reunión con su gabinete celebrada en la residencia de descanso presidencial de Camp David, a las afueras de Washington, Trump se mostró cauteloso al respecto y afirmó que se trataría de «un paso muy importante».

«Hay que ser muy prudentes, pero también muy cuidadosos. No hemos llegado a un acuerdo al respecto. Lo estamos considerando, pero es difícil ceder ese tipo de tecnología. Y no creo que esto llegue a suceder. Hay personas a las que se les da esa tecnología y que algún día podrían volverse en tu contra», declaró a la prensa.

El Ejército ucraniano depende de Estados Unidos para el suministro de interceptores para las baterías Patriot, que permiten derribar misiles balísticos rusos.

A principios de julio, Trump declaró durante la cumbre de la OTAN en Turquía que estaba dispuesto a permitir que Ucrania fabricara los misiles interceptores para las baterías Patriot.

Tras la reunión que mantuvieron el pasado martes en la Casa Blanca, Zelenski afirmó que había recibido el aval de Trump para que Ucrania fabrique por sí misma esos proyectiles. EFE

er/fpa

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