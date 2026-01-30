Trump advierte al Reino Unido que acercarse a China le puede resultar peligroso

Redacción Internacional, 30 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que el encuentro del primer ministro británico, Keir Starmer, con China es «muy peligroso».

El presidente estadounidense hizo estas declaraciones después de que el primer ministro británico se reuniera con el presidente chino, Xi Jinping, el jueves en Pekín, durante el transcurso de una visita oficial de cuatro días al país.

Starmer abogó por una mejor relación entre ambos países, tras años de tensiones bilaterales y consiguió la exención de visado para los ciudadanos británicos que viajen a China por un periodo de hasta 30 días, así como una reducción de los aranceles al whisky escocés.

El primer ministro británico también se ha esforzado en recalcar que no elegirá entre el comercio con Estados Unidos y China.

Según la revista Político, Trump fue preguntado anoche sobre los intentos del Reino Unido de estrechar lazos con Pekín durante su asistencia en Washington al estreno de la película «Melania», un documental sobre su esposa.

«Es muy peligroso para ellos hacer eso», dijo Trump. «Y es aún más peligroso, creo, para Canadá hacer negocios con China», agregó el mandatario al recordar la también reciente visita que el canadiense Mark Carney hizo a China.

«A Canadá no le va bien. Le va muy mal, y no se puede ver a China como la solución».

Mientras, fuentes del gobierno británico insistieron este viernes en que Estados Unidos estaba al tanto del viaje de Stamer y sus objetivos de antemano, y señalaron la propia visita de Trump a China, que se espera tenga lugar en abril. EFE

