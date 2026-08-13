Trump anuncia la salida del cargo de su principal portavoz «a fin de mes»

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El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo «a finales de mes» para dedicarse a su familia.

Leavitt, quien acaba de tener a su segundo hijo, manifestó en redes sociales que la decisión era «agridulce», y afirmó sentirse «increíblemente agradecida» con el mandatario.

«Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis colaboradoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a fin de mes para poder pasar más tiempo con sus hermosos hijos pequeños y su familia», afirmó Trump en su red Truth Social.

El mandatario agregó que Leavitt pasará a ser ahora una de sus «principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano».

En mayo, Leavitt anunció el nacimiento de su hija Viviana, apenas unos días después de retrasar su baja por maternidad tras un presunto intento de asesinato contra Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en abril.

Leavitt, de 28 años, se convirtió en la persona más joven en ser vocera de un presidente estadounidense, un cargo de alta exposición pública.

En ese puesto encabezó una estrategia de comunicación agresiva, con ataques contra los medios tradicionales, y dando más espacio a influencers y creadores de contenido alineados con la ideología MAGA (Make America Great Again, el movimiento de Donald Trump).

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