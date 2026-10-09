Trump crea un panel para investigar a una gobernadora de la Fed

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha creado una comisión para investigar a Lisa Cook, gobernadora de la Fed que lleva tiempo en el punto de mira del republicano por supuesto fraude hipotecario, informó el viernes la Casa Blanca.

Este grupo celebrará una audiencia presencial sobre Cook el 5 de noviembre en la Casa Blanca, en un intento más de Trump por destituir a esta gobernadora de la Reserva Federal.

Hace unos meses el Tribunal Supremo bloqueó la destitución de Cook ordenada por Trump. Era la primera vez en los 113 años de historia de la Fed que un presidente tomaba una medida de ese tipo contra uno de los miembros de la institución encargada de fijar la política económica de Estados Unidos.

El alto tribunal consideró que la gobernadora de la Fed no fue notificada de su cese ni se le dio la oportunidad de defenderse de las acusaciones vertidas en su contra.

«Como presidente, es mi deber garantizar que las leyes se cumplan fielmente, lo que incluye destituir a los subordinados en los que no se puede confiar», afirmó Trump en el comunicado fechado el 7 de octubre.

Poco después del anuncio de la Casa Blanca, los abogados de la gobernadora mostraron su profunda preocupación por esta audiencia.

«A la luz de las repetidas declaraciones del presidente en las que afirma que ya ha decidido destituir a la gobernadora Cook —independientemente de los hechos y las pruebas—, tenemos serias dudas de que esta ‘audiencia’ sea legítima y se ajuste a la ley», afirmaron en un comunicado Abbe Lowell y Norm Eisen.

Trump ha chocado durante sus dos presidencias con la Fed por sus decisiones sobre política monetaria. El presidente ha pedido a sus miembros que recorten las tasas de interés para hacer crecer la economía en momentos en que la institución tiende a subirlas para frenar la inflación.

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