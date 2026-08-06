Trump desmiente una escasez de municiones y afirma que EEUU cuenta con «cantidades masivas»

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El presidente Donald Trump afirmó este jueves que Estados Unidos cuenta con un amplio suministro de municiones y amenazó con penas de cárcel a quienes sugirieran lo contrario, en un momento de gran frustración por la guerra con Irán.

El dirigente republicano arremetió en su plataforma Truth Social contra las noticias de algunos medios sobre la disminución de las reservas de armas, afirmando que Estados Unidos dispone de «cantidades masivas de ‘municiones’, especialmente de ciertos tipos», sin dar más detalles.

«Además, se están fabricando grandes cantidades y enviándolas a EEUU según sea necesario. Las empresas de defensa están construyendo el mayor número de plantas y fábricas de la historia de nuestro país», afirmó.

El diario The Washington Post informó de que Trump exigió respuestas sobre la escasez de municiones al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el pasado viernes, cuando asistieron a una reunión del Consejo de Ministros.

Trump le dijo a Hegseth que creía que el problema de las municiones «se había solucionado», según el Post, que citó a dos fuentes anónimas familiarizadas con la conversación.

El mandatario arremetió contra las informaciones de los medios y aseguró el jueves que «se está dando caza a los ‘filtradores’ de estas declaraciones traicioneras» y «¡se solicitarán penas de cárcel de larga duración!».

La CNN también afirmó que la escasez de misiles guiados de largo alcance y de interceptores de defensa aérea había afectado a la estrategia de Trump en el conflicto con Irán, ya que el ejército estadounidense había «agotado casi el 80%» de sus existencias de interceptores THAAD.

Según The Washington Post, la escasez llevó a Trump a cancelar nuevos ataques contra Irán.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tildó la cobertura del intercambio con Hegseth de «¡NOTICIAS FALSAS!»

El portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que las informaciones sobre el enfrentamiento de Trump con Hegseth y la escasez de armas eran «ficticias».

La cancillería de Irán ha negado que haya negociaciones en curso con Washington, a pesar de que Trump afirmara que Teherán estaba muy interesado en llegar a un acuerdo.

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