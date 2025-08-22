Trump dice que EEUU ya «posee y controla» el 10 % de INTEL

Washington, 22 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que Estados Unidos «posee y controla» el 10 % de la fabricante de chips INTEL.

Trump dijo en su cuenta oficial de la red social Truth que INTEL tiene un «futuro aún más prometedor» y que negoció el acuerdo del 10 % con el director ejecutivo de la compañía, Lip-Bu Tan.

El mandatario estadounidense resaltó que el país «no pagó nada por estas acciones» y ahora están valoradas en aproximadamente 11.000 millones de dólares (unos 9.383 millones de euros).

Con esta decisión, Trump estaría cerrando una de las intervenciones gubernamentales más grandes de Estados Unidos desde la intervención en la industria automotriz realizada en la crisis de 2008, cuyo rescate fue posteriormente liquidado en el mercado.

Intel fue pionera en semiconductores y ha quedado rezagada en la fabricación de los componentes electrónicos de escalas más reducidas, que alimentan las pujantes industrias de los teléfonos móviles y la inteligencia artificial (IA), superada con holgura por rivales como la taiwanesa TSMC, Samsung o Nvidia, entre otras.

Intel ya fue uno de los principales beneficiarios de la Ley de Chips, que contó con apoyo bipartidista dentro del mandato del presidente Joe Biden, pensada para devolver competitividad y hacer que EE.UU. recuperara el resuello en la carrera por la fabricación de semiconductores comerciales y militares. EFE

