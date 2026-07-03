Trump dice que es «ridículo» que EEUU mantenga el apoyo actual a la OTAN

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El presidente Donald Trump dijo el jueves que es «ridículo» que Estados Unidos continúe con su relación «unilateral» con la OTAN, a menos de una semana de la cumbre de la Alianza Atlántica en Turquía.

«¡¡¡No estuvieron para nosotros!!!», escribió el magnate republicano en su plataforma Truth Social, al agregar que la relación de Washington con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) «no es recíproca».

Trump ha arremetido reiteradamente contra sus socios europeos por su respuesta a la guerra contra Irán, dado que varios países restringieron el uso de bases para las fuerzas estadounidenses.

También ha insistido en que Europa debe tomar un papel protagónico en su propia defensa. Washington ya ha empezado a reducir sus compromisos.

En su mensaje del jueves, Trump incluyó un gráfico en el que muestra el volumen del gasto de la OTAN, con Estados Unidos invirtiendo mucho más que algunos otros Estados miembros representados.

Bajo la presión de Washington, los líderes de la alianza acordaron en una reunión del año pasado impulsar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB para 2035.

La próxima cumbre de la OTAN, que reunirá a 32 Estados miembros, se realizará en Ankara entre el 7 y 8 de julio.

sla/jgc/lb/arm