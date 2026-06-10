Trump dice que ha logrado sacar del estrecho de Ormuz 100 millones de barriles de crudo

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Washington, 10 jun (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que un operativo «secreto» que ordenó activar en mayo ha permitido poner en el mercado unos 100 millones de barriles de crudo que estaban bloqueados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz.

«El mes pasado, ordené a nuestras magníficas Fuerzas Armadas de EE.UU. que llevaran a cabo una misión secreta para apoyar a petroleros y otros buques comerciales en su tránsito por el estrecho de Ormuz», escribió Trump en su red Truth Social.

En su mensaje añadió: «Hoy me complace anunciar que esta iniciativa ha permitido que más de 100 millones de barriles de petróleo atraviesen el estrecho y lleguen al mercado abierto». EFE

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