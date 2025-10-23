Trump dice que lo primero que tratará con Xi la semana próxima es el tráfico de fentanilo

Washington, 23 oct (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que lo primero que tratará con su homólogo chino, Xi Jinping, en su reunión de la semana próxima será el tráfico de fentanilo que se origina en el país asiático y que, según él, está empleando a Venezuela como parada intermedia antes de que la droga llegue a suelo estadounidense.

«La primera pregunta que le voy a hacer es sobre fentanilo», aseguró hoy Trump en una reunión celebrada en la Casa Blanca sobre los esfuerzos de su Administración para combatir el tráfico de drogas. EFE

