Trump impone un arancel del 15 % a insumo para fabricar paneles solares y semiconductores

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Washington, 6 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la imposición de un arancel del 15 % y un sistema de precios mínimos a las importaciones de polisilicio y sus derivados, el insumo clave para la fabricación de paneles solares y semiconductores, al considerar que esas compras del exterior representan una amenaza para la seguridad nacional.

Aunque la proclamación no menciona expresamente a China, la decisión se produce en un contexto en el que el país asiático domina la producción mundial de polisilicio y buena parte de la cadena de suministro de paneles solares.

El polisilicio es la materia prima esencial para fabricar paneles solares y también se utiliza en la producción de semiconductores.

La Casa Blanca afirmó que la medida busca reducir la dependencia de proveedores extranjeros de materiales estratégicos, fortalecer la capacidad manufacturera estadounidense y garantizar el abastecimiento para industrias vinculadas a la energía y las tecnologías avanzadas.

La medida quedó plasmada en una proclamación presidencial difundida por la Casa Blanca, que se basa en una investigación del Departamento de Comercio realizada bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

El documento concluye que las importaciones de polisilicio y sus derivados «amenazan con menoscabar la seguridad nacional» estadounidense y ordena aplicar restricciones para fortalecer la producción nacional.

Las nuevas restricciones, que abarcan al polisilicio, los lingotes, las obleas, las celdas solares y los módulos fotovoltaicos, entrarán en vigor el próximo 4 de diciembre.

La proclamación también instruye a los departamentos de Comercio y de Seguridad Nacional a supervisar la aplicación de las medidas y evaluar si son necesarios nuevos ajustes para proteger la industria estadounidense. EFE

dte/gad