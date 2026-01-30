Trump nomina a Kevin Warsh para sustituir a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal

Redacción Economía, 30 ene (EFE).- El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este viernes que ha nominado al banquero y economista estadounidense Kevin Warsh para presidir la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en sustitución de Jerome Powell.

«Me complace anunciar que nomino a Kevin Warsh» para presidir la Reserva Federal, ha dicho Trump en la red Truth Social, en la que ha ofrecido detalles sobre su currículum, entre los que destaca que a los 35 años se convirtió en el gobernador de la Reserva Federal más joven de la historia (2006-2011).

«Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo duda de que pasará a la historia como uno de los GRANDES presidentes de la Fed (Reserva Federal), tal vez el mejor», añade el presidente estadounidense, que defiende que «tiene el perfil perfecto» y «nunca decepcionará». EFE

