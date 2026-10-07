Trump quiere convertir su club de golf de Florida en residencia para futuros presidentes

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Washington, 7 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere convertir parte de su club de golf privado de West Palm Beach (Florida) en una residencia oficial para los futuros mandatarios del país, reveló este miércoles el diario The Washington Post.

El líder republicano toma como modelo Camp David (Maryland), la residencia de descanso de los presidentes estadounidenses, que también acoge reuniones de trabajo y encuentros con líderes extranjeros en un entorno más privado que la Casa Blanca.

El plan contempla designar una parte del Trump International Golf Club como residencia oficial y ofrecer a los futuros presidentes acceso gratuito al club como socios, detalló el diario.

En una carta enviada el mes pasado a las autoridades del condado de Palm Beach, el abogado del club de Trump, Harbey Oyer, comparó el proyecto no solo con Camp David, sino también el castillo de Windsor, una de las residencias oficiales de la monarquía británica; y con el Palacio del Elíseo, la residencia oficial del presidente de Francia.

Oyer solicitó al condado, propietario del terreno donde se ubica el campo de golf, que cediera una parte al Gobierno Federal y aseguró que Trump pagaría la construcción de la residencia presidencial y otras instalaciones en esa parcela.

Las obras no estarán terminadas antes de que concluya el mandato de Trump, pero el presidente pretende dejar el proyecto como una especie de regalo para sus sucesores.

En declaraciones al Washington Post, la Casa Blanca aseguró que la futura residencia contará con «comodidades de primera clase» y «excelentes medidas de seguridad».

El club seguirá operando bajo la empresa familiar del mandatario y probablemente se beneficiará de un mayor volumen de negocios si se convierte en un lugar frecuentado por los presidentes, apuntó el diario.

La propiedad se encuentra a pocos minutos del aeropuerto de Palm Beach, que las autoridades locales rebautizaron con el nombre de Donald Trump.

Trump, un antiguo magnate inmobiliario, está dedicando buena parte de su último mandato a dejar su huella y ha impulsado proyectos inmobiliarios como la construcción de un gran y polémico salón de baile en la Casa Blanca, para el que se derribó el histórico Ala Este de la residencia presidencial. EFE

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