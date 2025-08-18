The Swiss voice in the world since 1935

Trump quiere suprimir el voto por correo en EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes que llevará adelante un movimiento para erradicar el voto por correo, retomando así una de sus principales obsesiones tras perder las presidenciales de 2020, una derrota que nunca admitió. 

«Voy a liderar un movimiento para erradicar el voto por correspondencia y, ya que estamos, también las máquinas de votación ‘inexactas’, carísimas y muy controvertidas, que cuestan diez veces más que el preciso y sofisticado papel con marca de agua, que es más rápido y no deja ninguna duda (…) sobre quién GANÓ y quién PERDIÓ las elecciones», escribió Trump en una extensa publicación en su plataforma Truth Social. 

El mandatario anunció que firmará un decreto para «ayudar a llevar la HONESTIDAD a las elecciones de medio mandato», las legislativas de noviembre de 2026, sin proporcionar detalles sobre el contenido del texto.

Trump nunca ha reconocido su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 contra Joe Biden (2021-2025) y ha denunciado sin fundamento fraudes electorales generalizados, en particular en el voto por correo, un método ampliamente utilizado en Estados Unidos. 

En las elecciones de 2024, algo más del 30% de las papeletas emitidas se enviaron por correo.

El lunes predijo que su deseo de suprimir el voto por correspondencia sería impugnado por los demócratas porque, según él, están «haciendo trampa a niveles nunca antes vistos». 

En Estados Unidos, la organización de las elecciones es competencia de los estados, mientras que el Congreso establece un marco. Pero Trump cuestiona esta idea y, según él, la autoridad del Estado federal prima sobre la de los estados.

