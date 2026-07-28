Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca antes del funeral del senador Lindsey Graham

Compartir

1 minuto

Washington, 28 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de que ambos asistan al funeral del senador republicano Lindsey Graham, un destacado defensor de Ucrania en el Congreso estadounidense.

La Casa Blanca informó a la prensa de que el encuentro, que se desarrolla a puerta cerrada, comenzó a las 9.47 hora de Washington (13.47 GMT).

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, Zelenski continúa presionando a sus aliados occidentales para obtener sistemas adicionales de defensa aérea y munición para hacer frente a los ataques con drones rusos.

Mientras, los esfuerzos de Trump para lograr la paz entre Kiev y Moscú, una de sus principales promesas de campaña, permanecen estancados y sin avances concretos.

Zelenski tiene previsto, antes de abandonar Estados Unidos esta misma noche, reunirse con un grupo de senadores que impulsan una resolución presentada por Graham para endurecer las sanciones contra Rusia.

Graham, un senador muy cercano a Trump y partidario del intervencionismo en política exterior, falleció el pasado 11 de julio de una emergencia cardíaca horas después de regresar de un viaje a Ucrania, donde se había reunido con Zelenski.

Trump también recibirá este martes en el Despacho Oval al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien también acudirá al funeral de Graham. EFE

er/lss