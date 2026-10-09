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Trump sanciona a la Corte Penal Internacional tras Nobel de la Paz a una de sus exjuezas

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Washington, 9 oct (EFE).- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) apenas horas después de que se conociera que el Premio Nobel de la Paz había recaído en una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay.

«Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI», anunciaron en un comunicado desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. EFE

acd/lfp/lss

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